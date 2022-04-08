Haşlanmış yumurtayı 3 saniyede soymaya yarayan harika yöntem

Severek tükettiğimiz haşlanmış yumurtayı soymak bazen ne kadar kolay olsa da bazı zamanlarda tam bir kabusa dönüşebiliyor. Anlatacağımız bu yöntem sayesinde ise bir daha asla haşlanmış yumurtanızı soyarken zorlanmayacaksınız! İşte detaylar…
BAZI YUMURTALARIN KABUĞU NEDEN ZOR SOYULUR?
Taze yumurtalarda varolan hava boşluğunun küçüklüğü ve yumurtayla kabuk arasını çevreleyen zarın inceliği nedeniyle daha zor soyulmaktadır. Yumurta beklediğinde ise su kaybı oluşur ve yumurta etrafındaki kabuktan daha kolay ayrılarak hızlıca soyulur.
YUMURTA HAŞLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Yumurtaları haşlarken çatlayıp kabuğundan dışarı çıkması en istenmeyen durumlardan biridir. Cezve ya da tencerenin içerisine ne kadar dikkatli koyarsanız koyun bazı yumurtalarınızın çatladığını görebilirsiniz. Aslında bu noktada sorun yumurtayı pişirme kabına koyarken çatlatmanız değildir. Her yumurtanın içerisinde hava kabarcıkları bulunur. Bazı yumurtalar pişirirken küçülür bazıları ise büyür. Büyüyen yumurtaların içerisinde yeterli alan kalmadığı için kabuğunu çatlatıp suyun içerisine yayılabilir.
YUMURTANIN KABUKLARINI SOYMAK İÇİN MUCİZEVİ YÖNTEM
Soymak istediğiniz haşlanmış yumurtayı cam bir bardağın içerisine alın. Ardından içerisini iki parmak kadar su ile doldurun. Bu işlemi lavabonun içerisinde yapmanız etrafa dökülebilecek suları temizlemenize gerek bırakmayacağı için daha pratik olacaktır. Bardağın ağız tarafını bir elinizle kapatın ve tüm gücünüzle sallayın. Bu işlemi 3 saniye yaptıktan sonra yumurtanızın kabuklarından kolayca ayrıldığını göreceksiniz.