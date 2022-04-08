Haşlanmış yumurtayı 3 saniyede soymaya yarayan harika yöntem

Sabah kahvaltılarının vazgeçilmez demirbaşı yumurta, haşlanmış olarak sıklıkla diyetlerde de tüketiliyor. Sıcak suda istediğiniz kıvama gelene kadar kaynattığınız yumurtayı bu yöntemle kolayca soyabileceğinizi biliyor muydunuz?

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 08.04.2022 08:42

Severek tükettiğimiz haşlanmış yumurtayı soymak bazen ne kadar kolay olsa da bazı zamanlarda tam bir kabusa dönüşebiliyor. Anlatacağımız bu yöntem sayesinde ise bir daha asla haşlanmış yumurtanızı soyarken zorlanmayacaksınız! İşte detaylar…

BAZI YUMURTALARIN KABUĞU NEDEN ZOR SOYULUR? Taze yumurtalarda varolan hava boşluğunun küçüklüğü ve yumurtayla kabuk arasını çevreleyen zarın inceliği nedeniyle daha zor soyulmaktadır. Yumurta beklediğinde ise su kaybı oluşur ve yumurta etrafındaki kabuktan daha kolay ayrılarak hızlıca soyulur.