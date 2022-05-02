Hem pratik hem de çıtır çıtır: Mükemmel ev baklavası yapmanın olmazsa olmaz kuralı!

Baklava deyince akıllara ilk olarak Gaziantep geliyor. Gaziantep'in eşsiz lezzetlerinden olan bu tatlı kalorisi ve tadı ne kadar yoğun olsa da, zengin içeriğiyle tam bir enerji bombası. Bayramların tadı da bu tatlıyla çok başka oluyor. Evde baklava yapımı ne kadar zor gibi gözükse de aslında çok pratik. Önemli olan püf noktalarını bilmek. Öyleyse gelin birlikte ev yapımı baklavanın nasıl yapıldığına bakalım.

YUMURTANIN SICAK OLMASI ÖNEMLİ

Hamur işlerinin önemli sırrı unu doğru seçmektir. Bir diğer önemli noktası ise yumurtadır. Oda sıcaklığında olması çok önemlidir. Üçüncü püf noktaysa tuz. Tuzsuz bir hamur kendini toparlayamaz. Bundan dolayı tatlı da yapıyor olsak içine mutlaka bir miktar tuz eklemeliyiz. Son olarak önemli nokta ise, nişasta. Hamurunuza mutlaka nişasta eklemeyi unutmayın.

HER KATININ YAĞLANMASI GEREKİYOR

Eğer kalın bir baklava yapıyorsak, biraz orta kıvamlı şurup kullanmalıyız ki tüm katlar şurubu iyice içine alsın. Az katı olan bir baklava ise biraz daha kıvamlı bir şurup ister, aksi halde hamur olur.

TEREYAĞI ÖNEMLİ

Tereyağını erittikten sonra üç beş dakika kaynatıp boşluk bırakmadan, her katına sıcak bir şekilde yağ sürülmeli. Bu, baklavanın çıtır olmasını sağlayacak.