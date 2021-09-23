Hingel nerenin yemeği? İçsiz mantı hingel hangi yöreye ait bir yemektir?

İçsiz mantı olarak nam salmış hingel ancak çerkez ya da metez olarak da bilinmektedir. Gürcistan'da Khinkali adıyla tanınan içsiz mantı lezzetiyle de pek çok bölgede ilgiyle yapılan lezzetlerden biridir.

HİNGEL NERENİN YEMEĞİ?

Hıngel hamur ile yapılan ve mantıyı andıran bir yemek türüdür. Kafkasya'da ortaya çıkmış içsiz mantı olan hingel tek bir yere bağlı olmamakla birlikte Azerbaycan, Rusya'nın Dağıstan bölgesi ve Türkiye'de yapılan bir yemektir. İçerisine patates ya da et konularak da yapılan yemek Türkiye'de özellikle Artvin olmak üzere, Ardahan, Sivas, Erzurum ve Kars bölgelerinde sıklıkla yapılmaktadır.

HİNGEL HANGİ YÖREYE AİT?

Her yörede farklı adlarla bilinen bir mantı çeşidi olan hingel dünya genelinde Türk yörelerine ait bir yemektir. Çerkez ve metez olarak da bilinen mantı diğer mantılara oranla daha büyük yapılmaktadır.

İÇSİZ MANTI NEDİR?

Hingel mantı çeşitlerinden biri olup içsiz mantı olarak bilinmektedir. Merdane ya da oklava ile açılan bir hamur olan içsiz mantı tercihe göre içerisine et ya da patates de konularak yapılabilmektedir. Hingel Türkiye'de genellikle Artvin ve Erzurum illerinde daha sık tüketilmektedir.