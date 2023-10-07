İçine iki tane atın! En faydalı turşunun sırrıymış meğer...

Bir kez kavanozlanıp kapağı sıkıca kapandıktan sonra hava almaması ve serin bir yerde beklemesi yeterli. Turşu kurmaya önce kullanacağınız kavanozları dezenfekte ederek başlayabilirsiniz. Kavanozların ve kapakların sterilizasyonu için kaynar suyla yıkadıktan sonra fırında yüksek derecede kısa bir süre tutun. Eğer farklı sebze ya da meyveleri bir arada kullanacaksanız hepsini aynı ebatta doğrayın. Turşunun en önemli noktası turşu suyu. Genelde 1 litre su, 1 su bardağı sirke ya da limon suyu, 3 çorba kaşığı kaya tuzu ölçü alınıyor. Suyun malzemelerini tuz içinde iyice eriyene kadar birbirine karıştırın. Yıkayıp kuruttuğunuz malzemelerinizi kavanoza dizin. Üzerine kavanozun alabileceği kadar suyunuzdan dökün. Dilerseniz biraz limon kabuğu, ekşi erik veya koruk ekleyin.

Sarımsak dişleri ilave etmek de lezzetine lezzet katacaktır. Daha iyi tat alması için içerisine mayalanmasını hızlandıran nohut eklemeyi unutmayın. Nohut bilindiği gibi en çabuk mayalanan malzemelerden. Turşu içine girdiğinde daha çabuk ve kolay ekşimesine yardımcı oluyor. Nohut yerine ekşi maya buğday ekmeği parçaları da tercih edilebiliyor. Kavanozun kapağını sıkıca kapattıktan sonrası sabır. Kavanozlarınızı sabırla güneş almayan serin bir yerde 3-4 hafta bekletmeniz, ara sıra ters çevirmeniz gerekiyor" diye konuştu.