İçine iki tane atın! En faydalı turşunun sırrıymış meğer...

"HER SEBZE VE MEYVENİN TURŞUSU YAPILABİLİR"

Akla gelen her meyve ve sebzenin turşusunun yapılabileceğini ifade eden Cemre Balkan, "Turşu; içerdiği yararlı bakteriler sayesinde K vitamini, tiamin, riboflavin gibi B grubu vitaminler için önemli rol oynar. K vitamini kanın pıhtılaşması ile ilişkiliyken B grubu vitaminler ise sinir sistemi, hafıza güçlenmesinde etkin. Aklınıza gelen hemen her sebzenin ve meyvenin turşusu yapılabilir. Ancak olabildiğince doğal ve mevsiminde ürünleri seçmeniz gerekiyor. Turşu kuracağınız malzemeleri çok iyi yıkamak ve mümkünse biraz da suda bekletmek şart. Klor katılan musluk sularından değil, temiz içme sularından tercih etmek, tuz içinse doğal kaya tuzundan şaşmamak lazım.