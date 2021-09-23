İçli köfte nerenin yemeği? Hangi şehrin içli köftesi meşhur?

Haşlama ve kızartma olarak farklı şekillerde pişirilme işlemi yapılan içli köfte yapımı zor ama tadı da bir o kadar lezzetli yöresel yemeklerden biridir. Ülkemizde özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde sıklıkla yapılan bir yemek olan içli köfte özellikle nişan, kına, düğün ve sünnet gibi törenlerde masalarda mutlaka yerini alan yemekler arasındadır.

İÇLİ KÖFTE NERENİN YEMEĞİ?

İçli köfte Türk mutfağı içerisinde önemli bir yere sahip yemeklerinden biridir. Aslen Levant Mutfağı'na ( Suriye, Lübnan, İsrail, Ürdün, Kuzey Irak, Türkiye'nin Güneydoğu kısımları ve Filistin) ait olan içli köftenin asıl ismi Kibbe'dir. İçli köfte Türkiye'de genellikle Adana, Bitlis, Osmaniye, Sivas, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Tunceli, Malatya, Mardin, Diyarbakır, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman gibi Doğu ve Güneydoğu yörelerinde yapılmaktadır.

HANGİ ŞEHRİN İÇLİ KÖFTESİ MEŞHUR?

Aslen Arap mutfağının bir yemeği olan içli köfte Türkiye'de doğu ve güneydoğu bölgelerinde sıklıkla yapılan yemeklerden biridir. Her yörede kendine has bir lezzet sunan içli köfte özellikle Gaziantep ve Hatay illerinde adından daha çok söz ettirmektedir.

İÇLİ KÖFTEYİ İLK KİM BULDU?

Bulgur, soğan, dana, koyun ve keçi etiyle yapılan bir lezzet olan içli köfte ilk kez Arap mutfağında ortaya çıkmıştır. Türk kültüründe de özellikle Hatay, Adana, Antakya ve Gaziantep yörelerinden tüm ülkeye yayılmıştır.

EN İYİ İÇLİ KÖFTE NEREDE YENİR?

Arap mutfağının lezzetlerden biri olan içli köfte en iyi Arap topraklarında yenir. Ancak Türkiye'de de içli köfteyi çok iyi yapan yerler vardır. Doğu bölgelerinin birçok ilinde yapılan içli köfte özellikle Gaziantep, Adana ve Hatay illerinde yenebilir. Bunlar dışında özellikle İstanbul ve başka illerde de pek çok yerde aslı gibi lezzetli içli köfteler yiyebileceğiniz mekanlar bulunmaktadır.