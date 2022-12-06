İdil Çimrin'den damakları şenlendirecek tarif: Portakalı bir de böyle deneyin...

Portakal meyvesinin o hoş lezzet ve rayihası yemeklere o kadar güzel bir tat veriyor ki, mutlaka denemelisiniz.

Giriş Tarihi: 06.12.2022 09:35 PAYLAŞ ABONE OL

Portakal kış aylarında sevilen bir meyve olmanın da ötesinde, yemeklerde lezzeti en üst düzeye çıkaracak bir besin. Önemli olan hangi anda nasıl kullanacağınız bilmek. İşte İdil Çimrin'in tarifiyle o mutfak sırrı...

PORTAKALLI TAVUK



MALZEMELER

6 adet tavuk butu veya kemiksiz but

1 adet portakal

1 adet soğan

2 adet orta boy patates

1 yemek kaşığı süzme bal

1 yemek kaşığı limon suyu

Tuz

Karabiber





YAPILIŞI: Dikdörtgen cam fırın kabı içerisine; kabukları soyulup elma dilimi şeklinde doğradığınız patatesleri sıralayıp, üzerine jülyen şeklinde doğranmış soğanları yayınız. Portakalı kabuklarıyla beraber yuvarlak doğrayıp, soğanların üzerine sıralayınız. Tavuk butlarını karabiber ve tuzla tatlandırıp, sıralayınız. Limon suyu ile balı karıştırıp, tavuk butlarının üzerine sürünüz. Bu sos, tavuğun lezzetli ve güzel kızarmasını sağlayacaktır. 200 derecelik alt-üst konumdaki fırında, yaklaşık 1 saat pişiriniz. Üzeri hemen kızarırsa, kabın üzerine yağlı kağıt kapatıp pişirmeye devam ediniz. Servis esnasında, tavuğun üzerine kapta oluşan sostan birkaç kaşık ekleyiniz.