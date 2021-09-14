İskender nerenin yemeği? İskender kebabı hangi ile ait bir yemektir?

Ülkemizde farklı tatlarda kebap çeşitleri bulunmaktadır. Bu lezzetli kebap çeşitlerinden biri olan İskender, lezzetiyle yıllardan beri hem dillerde hem de midelerde yerini korumaya devam ediyor. İşte, İskender kebaba dair merak edilenler…

İSKENDER NERENİN YEMEĞİ?

Kuzu eti, domates sosu, pide ekmeği, tereyağı ve yoğurdun bir araya getirilmesiyle elde edilen ve lezzetiyle yedikçe yediren bir yemek olan İskender kebap Türk mutfağına ait kebap yemeklerinden biridir. Kebap deyince genelde akıllara doğu illeri gelse de İskender kebap Bursa iline ait meşhur bir yemektir.

İSKENDER KEBABI HANGİ İLE AİT?

İskender kebap Bursa ile ait olan bir kebap türüdür. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da kebap yapımı meşhur olsa da İskender kebap olarak bildiğimiz bu lezzet Bursa'ya aittir ve tarihi 1800'lü yıllara kadar dayanmaktadır.