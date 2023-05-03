Ispanak Yemeğinin Yanına Ne Gider? Ispanağın Yanına Ne Yapılır, Hangi Ana Yemek ve Salata Gider?

Ispanak yemeği, kış aylarının vazgeçilmez yemeklerinden bir tanesidir. Bu yemek, bir davet sofrasında menü şeklinde sunulabilir ya da tek olarak yenebilir. Ispanak yemeği ile bir menü oluşturmakta zorlanan kişiler "Ispanak yemeğinin yanına ne gider, ıspanağın yanına ne gider, hangi ana yemek ve salata gider?" gibi soruları internet üzerinden araştırır ve buna uygun bir menü oluştururlar. İşte ıspanak yemeğinin yanına gidebilecek lezzetler…

Ispanak Yemeğinin Yanına Ne Gider?

Antioksidan bakımından ve A vitamininden oldukça zengin bir besin olan ıspanak böreklere de çok yakışsa da en sevilen tüketim şekli yemek halidir. Genellikle sulu, içerisine bulgur ya da pirinç atılarak yapılan bu lezzetli yemeğin yanına gidebilecek ve güzel uyum sağlayacak bazı yemekler şunlardır:

Sebzeli bulgur pilavı,

Yoğurt çorbası,

Patates püresi,

Perde pilavı,

İrmik çorbası,

Ayran aşı çorbası,

Domates çorbası,

Soslu makarna,

Havuç tarator,

Yoğurt.

Ispanağın Yanına Hangi Ana Yemek ve Salata Gider?

Ispanak genellikle davet sofralarının yanına bir eşlikçi olarak yapılır. Davet sofrasında ıspanak yapmak isteyenler ve ıspanağın yanına hangi ana yemeği ve salatayı yapacağını bilmeyenler için lezzetli önerilerimiz şunlardır: