Jelibon Neyden Yapılır? Jelibon Neden Yapılır, İçinde Ne Var?

Jelibon neyden yapılır ya da jelibon nasıl yapılır, soruları bize hayvanların bir yan ürünü olduğu bilgisine ulaştıracaktır. İçi ve ışı yumuşak bir jel kıvamında olan jelibon, çeşitli renk ve tatlarıyla çocukların en sevdiği şekerlemeler arasında yer almaktadır. Çocukların severek yediği her gıda türü de yararları ve zararları açısından önem taşıdığı için jelibon neden yapılır gibi soruları gündeme getirmektedir. Aynı zamanda hayvansal bir ürün olduğu için de jelibon hangi hayvanlardan yapılır, ayrı bir merak konusudur.

Jelibon Neyden Yapılır?

Şekerleme ürünler yediden yetmişe herkes tarafından çok sevilmektedir. Özellikle çocukların bayılarak yediği şekerlemeler arasında jelibonlar bulunmaktadır. Çeşitli renk, tat ve kokularıyla bilinen jelibonlar en çok tüketilen şekerlemeler arasında yerini alırken nasıl yapıldığına ve yapılırken neler kullanıldığına dair de sorular sorulmaktadır. Bu nedenle sizler için jelibon neyden yapılır ve güvenle tüketebileceğiniz bir ürün mü, bunları araştıracağız.

Aslında Türk lokumunun jelibona esin kaynağı olduğunu biliyor muydunuz? Türk lokumundan esinlenerek ilk kez 1861 şekerci William Schrafft tarafından Amerikan İç Savaşları sırasında askerler için yapıldığı düşünülmektedir.

Jelibon İçinde Ne Var?

Jelibonun yapımında kullanılan temel ham madde hayvanların kemiklerinde bulunan iliktir. Bu ilikle üretilmektedir. İçine tatlandırıcı ve gıda boyası katılarak çeşitli tat, renk ve kokulu jelibonlar üretilmektedir. Aslına sverek tüketilen jelibonlar bir hayvansal gıdadır.

Jelibon Hangi Hayvanlardan Yapılır?

Jelibonun içinde ham madde olarak hayvan iliği kullanılmaktadır. Hayvan iliğinden elde edilen jelibon işlenerek bir şekerlemeye dönüştürülmektedir. Hayvanlardan elde edilen jelibon, özellikle sığır gibi hayvanlardan elde edilmektedir. Jelatin uzun süre kaynatılarak uzayarak sünen ve yapışkan bir madde haline dönüşür. Daha sonra işlenerek çeşitli tat, şekil, koku ve renklere dönüştürülür. Türkiye'de üretilen jelibonlar sığırdan elde edilmektedir.

Jelibonun Faydası Var Mıdır?

Bir hayvansal gıda olduğu için yüksek oranda protein içeren jelibonun faydası da bulunmaktadır. Jelibonların yapısında tam 15 farklı aminoasit bulunmaktadır. Bu aminoasitler vücudu kansere karşı koruduğu gibi mikroplara karşı da daha dayanıklı hale getirmektedir.

Ayrıca jelibon'larda kullanılan ve hayvanlardan elde edilen jelatin maddesi de özellikle kemiklere ve eklemlere büyük bir fayda sağlamaktadır. Özellikle yaşlıların karşılaştığı kemik erimeleri ve eklem rahatsızlıkları düzenli olarak Jelibon tüketimi sayesinde rahatlayabilir. Bunun yanında dezavantaj onlara içindeki şeker miktarını gösterebiliriz. Şeker vücuda zararlı olduğu için çok fazla da tüketilmemelidir. Özellikle de şeker hastaları dikkat etmelidir.