Kabak Yemeğinin Yanına Ne Gider? Kabak Yemeğinin Yanına Ne Yapılır, Hangi Çorba ve Salata Yakışır?

Pek çok türü yapılan kabak oldukça lezzetli ve bir o kadar da besleyici bir sebzedir. Ülkemizde en çok tüketilen hali ise başta yemeği sonrasında ise meze halidir. Sofrasında kabak yemeği ile yapılabilecek güzel bir menü bulmak isteyen kişilerin internet üzerinde en çok araştırdığı sorular "Kabak yemeğinin yanına ne yapılır, yanına hangi çorba ve salata yakışır?" sorularıdır. İşte merak edilen bu soruların yanıtları…

Kabak Yemeğinin Yanına Ne Gider?

Kabak yemeği hafif ve biraz sulu bir yemektir. Böyle yemek olduğu için yanına daha kuru, pilav gibi besinlerle tercih edilir. Kabak yemeği vitamin açısından oldukça yüksek bir yemektir. Dengeli bir menü olabilmesi için yanına hem karbonhidrat grubu hem de protein grubu besinlerle tercih etmek daha doğru olacaktır. Kabak yemeğinin yanına yakışacak bazı yemekler şunlardır:

Köfte,

Fırında tavuk,

Bulgur pilavı,

Pirinç pilavı,

Salçalı makarna,

Peynirli makarna,

Peynirli cevizli erişte,

Fırında mantar graten,

Peynirli börek,

Mercimekli kuskus pilavı.

Kabak Yemeğinin Yanına Hangi Çorba ve Salata Yakışır?

Kabak yemeği ile hem zahmetsiz hem de doyurucu bir menü oluşturmak isteyenler yanına bir salata ve bir çorba ile istediklerini kolay bir şekilde elde edebilirler. Kabak yemeğinin yanına yakışacak bazı lezzetli önerilerimiz şu şekildedir: