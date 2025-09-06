"Kahvaltıda ne yesem?" derdine son! Bu tarifler ile hem sofralarınızı hem gününüzü renklendirin

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün nefis kahvaltılık lezzetler hazırladım. Kahvaltı, Türk toplumunun vazgeçilmez öğünü. Her evin kendine göre kahvaltı rutinleri olsa da bazen sofralarınızın rutinini bozacak farklılıklara ihtiyaç duyarsınız. Bazı lezzetler öyle çok sevilir ki, günün her öğünü masada yer alacak hale gelir. Benim için de bu üç kahvaltılık tarif aynen öyle. Bugünlük benden bu kadar. Bana idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...

MALZEMELER 1 kase biberli kokteyl zeytin 1 tatlı kaşığı biber salçası 1 tatlı kaşığı kekik Biberiye Zahter Zeytinyağı 1 tane büyük boy jülyen doğranmış kuru soğan 3-4 adet iri doğranmış ceviz YAPILIŞI: Kokteyl zeytinlerin içindeki biberleri bir kürdan yardımıyla çıkarıp bir kaseye alıyoruz. Zeytinleri tost makinesinde yumuşayana kadar pişiriyoruz. Kuru soğanı bir yemek kaşığı sıvı yağda yumuşayana kadar kavuruyoruz. Derin bir kaseye zeytinyağı, salça, kekik, biberiye ve zahteri koyup iyice karıştırıyoruz. Kavurduğumuz soğanı, zeytinin içinden çıkan biberleri, ceviz parçalarını ilave edip hepsini harmanlıyoruz.



ALTÜST PATATES

MALZEMELER

2 adet orta boy patates

2 adet yumurta

1 avuç kaşar peyniri rendesi

1 çay kaşığı tuz

Pul biber

Karabiber

Sıvı yağ

YAPILIŞI: İki adet patatesi ince ince rendeleyip içine iki adet yumurta kırıyoruz. İsteğe göre baharat serpiyoruz. Kaşar ekleyip karıştırıyoruz. Yapışmaz teflon tavaya 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ döküp, üzerine harcı koyuyoruz. Orta ateşte kapağını kapatıp dairesel şekilde çevire çevire her yerinin eşit kızarmasını bekliyoruz. Kapak ile ters çevirip tavaya biraz daha sıvı yağ gezdirip, diğer tarafı da aynı şekilde kısık ateşte kapağı kapalı şekilde pişiriyoruz.

CEVİZLİ KÖZLENMİŞ BİBER

MALZEMELER

4-5 adet közlenmiş kırmızı biber

4-5 dal maydanoz

1 diş sarımsak

2 kaşık zeytinyağı

1 kaşık nar ekşisi

Ceviz

Tuz

YAPILIŞI: Közlenmiş kırmızı biberleri doğrayıp bir tavaya alıyoruz. Suyunu çekene kadar karıştırıyoruz. Zeytinyağı, iri doğranmış maydanoz ve küçük doğranmış sarımsakları ilave ediyoruz. Kapağı kapatıp 4-5 dakika pişiriyoruz. En son tuz, ceviz ve nar ekşisi de ilave edip ocaktan alıyoruz.