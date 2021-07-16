Kahvaltıların tartışmalı ismi! İyi menemenin sırrı meğer buymuş

Menemen yalnızca kahvaltılarda değil aç olduğunuzu hissettiğiniz her an yapılması en pratik ve lezzetli yemeklerden biri. İşte bu eşsiz lezzet için deneyebileceğiniz birkaç sır…

PÜF NOKTASI DOĞRAMA

Soğan, domates ve biberler ayrı ayrı ve çok küçük olacak şekilde doğranmalı. Tüm malzemeler karıştığında birbiri içerisinde karışması ve kaybolması önemli bir nokta. Böylece pişirme sırasında tüm sebzeler eşit şekilde pişerken lezzetleri de homojen bir şekilde dağılabilir.

KAVURMA İŞLEMİ

Tereyağı tercih etmek, menemenin lezzetini artıracaktır. Yağın erimesinin ardından soğanı ekleyin ve hafif pembeleşene kadar kavurun. Sırasıyla biberi de ekledikten sonra biraz daha kavurun ve en son olarak domatesi ekleyin. Bu sırayla gittiğinizde sebzelerin de pişme sırasını doğru izlemiş olursunuz.

YUMURTA EKLEME

Sebzeler yeterince kavrulduktan sonra yumurta ekleme aşaması da oldukça önemli hale geliyor. İster direkt tava içine kırabilir isterseniz ayrı bir yerde yumurtaları karıştırarak tavadaki sebze karışımına ilave edebilirsiniz. Fakat homojen bir karışım için yumurtaları ayrı bir kasede çırparak tavaya eklemek daha doğru bir yöntem.

Tüm bu işlemlerin ardından karışımı bir süre kapağını kapatarak kısık ateşte pişirdikten sonra servis edebilirsiniz.