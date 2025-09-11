Kapadokya’nın bereketli sofralarına konuk olun! Bu tarifler mis kokusuyla sizleri kendine çekecek

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Nevşehir'e konuk oluyoruz. Türkiye'nin hemen her şehrinde olduğu gibi Nevşehir'in de kendine has yöresel lezzetleri bulunuyor. Nevşehir; sebze yemeğinden et yemeğine, salata çeşitlerinden tatlılara kadar birçok lezzetiyle diğer şehirlerden ayrılıyor. İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bu kent; bulunduğu coğrafi konum itibariyle zengin bir mutfak kültürüne sahip.
SOĞANLAMA
MALZEMELER
2 adet orta boy soğan
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı pul biber
Bir tutam tuz
YAPILIŞI: Tavada kızmış sıvı yağa, yemeklik doğradığımız soğanları ekleyip kavuruyoruz. Kavrulan soğanlara pul biber ve tuz ekliyoruz. Üzerine yumurta kırıyoruz. Yumurta pişince servis ediyoruz.
ASİDE TATLISI
MALZEMELER
1 su bardağı ayçiçek yağı
2 su bardağı un
Yarım çay bardağı su
2 su bardağı pekmez
YAPILIŞI: Sıvı yağı ısıtıp unu kavurmaya başlıyoruz. Unun kokusu çıkınca su ilave edip, çektiriyoruz. Üzerine pekmezi de ilave edip, kavurmaya devam ediyoruz. Helvamız olunca cevizlerle süslüyoruz.
KABAK ÇEKİRDEKLİ ERİŞTE
MALZEMELER
1 kâse kabak çekirdeği
1 kâse erişte
3 yemek kaşığı tereyağı
YAPILIŞI: Kabak çekirdeklerini rondoda çekiyoruz. Erişteleri haşlıyoruz. Haşlanan eriştelerin üzerine eritilmiş tereyağı döküyoruz ve üzerine rondoda çektiğimiz kabak çekirdeklerini ilave ediyoruz. Erişteyi sıcak olarak servis ediyoruz.