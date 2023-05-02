Karnıyarık Yanına Ne Gider? Karnıyarığın Yanına Ne Yapılır, Hangi Çorba ve Salata Gider?

Türk mutfağına özgü meşhur tariflerin hangi lezzetlerle servis edildiği açıklanırken "Karnıyarık yanına ne gider?" sorusunun yanıtlanması kaçınılmaz olur. Dolayısıyla "Karnıyarığın yanına ne gider?" diyenler için farklı yemek çeşitleri sıralanabilir. Daha sonra "Karnıyarık yanına hangi pilav ve salata yapılır?" sorusuna yanıt olan popüler lezzetlerin detaylarına değinilmelidir. Bununla birlikte "Karnıyarık yanına makarna yapılır mı?" sorusu da farklı alternatiflerle yanıtlanabilir.

Karnıyarık Yanına Ne Gider?

Türk mutfağının meşhur patlıcan yemeklerinden biri olan karnıyarığın hangi tariflerle birlikte sunulabildiği sıklıkla araştırılır. Kıyma, biber ve salça gibi malzemelerle hazırlanan bu lezzetin yanına yakışan tarifler oldukça çeşitlidir. Karnıyarık ile uyumlu olan tariflerin açıklanabilmesi için bu tarifin içerdiği malzemelerin göz önünde bulundurulması yeterlidir. Bu bağlamda "Karnıyarığın yanına ne gider?" diyenler için sıralanabilen çeşitli lezzetler aşağıdaki gibidir;

Pilav

Cacık

Salata

Çorba

Yoğurtlu mezeler

Ev yapımı börek

Karnıyarık Yanına Hangi Pilav ve Salata Yapılır?

Patlıcan, kıyma, biber ve salça gibi malzemelerle hazırlanan karnıyarık; çeşitli pilav, soğuk meze, çorba ve salata tarifleri ile servis edilebilir. Ancak pek çok kişinin bu tarifin yanına yakışan lezzetleri detaylı bir şekilde araştırdığı görülür. Dolayısıyla karnıyarıkla uyumlu olan pilav, salata, çorba ve meze çeşitlerine örnek verilmesinde fayda vardır. Bu doğrultuda karnıyarıkla birlikte sunulabilen farklı tarifler aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Pirinç, arpa şehriye ya da bulgur pilavı

Mercimek, patates veya ezogelin çorbası

Haydari ya da atom mezesi

Köz biber, mor lahana veya çoban salatası

Barbunya pilaki veya havuç tarator

Cevizli ve peynirli erişte

Karnıyarık Yanına Makarna Yapılır Mı?

Karnıyarık gibi bir ana yemek tarifinin yanına pek çok lezzetin eşlik edebildiği görülür. Bununla birlikte karnıyarığın ön plana çıkan eşlikçileri arasında pirinç pilavı, salata ve cacık gibi tariflerin yer aldığı söylenebilir. Dolayısıyla karnıyarığın genelde makarnayla değil, pirinç ya da bulgur pilavıyla servis edildiği belirtilmelidir. Ancak ev yapımı makarna ve erişte gibi lezzetler de isteğe bağlı olarak karnıyarıkla birlikte sunulabilen tariflerdendir.