Keledoş nerenin yemeği? Keledoş hangi yörede meşhur bir yemektir?

Doğu Anadolu'nun tescilli yemeklerinden biri olan keledoş, bölgenin pek çok yerinde bilinen bir yemektir. Özellikle özel günlerde sofraların başköşesinde yerini alan keledoş çok sevilerek tüketilen yemeklerden biridir.

KELEDOŞ NERENİN YEMEĞİ?

Keledoş Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'ne ait bir yemektir. Uzun yıllardır sofralarda bulunan ve yapımı bir hayli zor olan keledoş yemeği özellikle özel gün ve gecelerde sofralardan eksik olmayan bir yöresel yemektir.

KELEDOŞ HANGİ YÖREDE MEŞHUR?

Doğu Anadolu Bölgesi'ne ait olan keledoş yemeği Ağrı, Bitlis, Van ve Muş yörelerinde daha çok yapılan bir lezzet olmasıyla birlikte tescillenmiş olarak Van iline özgü meşhur bir yemek olarak kabul edilmektedir.

KELEDOŞ NEYLE YAPILIR?

Özellikle Van ilinde daha meşhur olan keledoş yemeğinin neyle yapıldığı da oldukça merak edilmektedir. Keledoş; et, nohut, buğday, yeşil mercimek, akpancar, tereyağı ve kurut malzemelerinin bir araya getirilmesiyle elde edilmektedir. Keledoş, baklagillerin ayrı ayrı tencerelerle pişirilip daha sonra harmanlamasıyla elde edilmektedir.

KELEDOŞ OTUNUN ADI NEDİR?

Van yöresine ait olan keledoş yemeği yapılırken içerisine ilkbahar ayında dağlardan toplanan keledoş otu da eklenmektedir. Yörede keledoş otuna "akpancar" denmektedir.