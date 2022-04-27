Kesinlikle denemelisiniz! Patlıcanı kızartırken yağ çekmemesi için…

Severek kızarttığımız patatesten sonra en çok kızartılan sebzelerden biri de patlıcan oluyor. Aynı zamanda patlıcan en çok yağ çeken sebzelerden biri. Fakat fazla yağ tüketimi kalp damarlarını tıkayarak, birçok hastalığa da sebep oluyor. Gelin birlikte patlıcan kızartırken, yağ çekmesini önlemenin püf noktalarına bir bakalım.
TUZLU SUDA BEKLETİN
Patlıcanları güzelce soyup yıkayın. Sonrasında acılığını almak için, soğuk tuzlu su içerisinde bekletin. Sonra suyu değiştirip tekrar suda bekletin. Patlıcanları dilimleyin ve tekrar tuzlu su içerisinde bekletin. Böylelikle bu işlem patlıcanların daha az yağ çekmesini sağlayacak.
ZEYTİNYAĞI İLE KIZARTIN
Zeytinyağı ile kızarttığınız patlıcanlar yağ çekmesini önleyecektir. Aynı zamanda daha lezzetli olacaktır. Ayrıca yağın içerisine biraz sirke eklemeniz de etkili olacaktır.
ORTA ATEŞTE KIZARTIN
Kızartma yaparken ateş derecesi çok önemlidir. Eğer ocağın altını çok açarsanız fazla yağ çekmesine sebep olursunuz. Sonrasında pişen patlıcanları bir havlu kağıt üzerine alırsanız fazla yağın çekmesini önlemiş olacaksınız.
FIRINDA PİŞİRİN
Patlıcanları yağlı kağıt üzerine yerleştirin. Üzerine tuz ve zeytinyağı dökün sonra fırında verin. Böylece daha lezzetli olacak ve yağ içinde kalmayacak.
PATLICANLARI KIZARTIRKEN SIÇRAMAMASI İÇİN YAPILANLAR