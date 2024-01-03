Haberler Roza Haberleri Mutfak Sırları Haberleri Kış aylarında içinizi ısıtacak çay tarifleri!

Kış aylarında içinizi ısıtacak çay tarifleri!

Havaların soğumasıyla birlikte sıcak içeceklere talep de arttı. Ancak çay ve kahveden sıkılanlar için birbirinden lezzetli ve içinizi ısıtıca tariflerle karşınızdayız. İşte kış aylarında sıcak içecekler içmek isteyenlere nefis alternatifler...

İDİL ÇİMRİN
İDİL ÇİMRİN
Giriş Tarihi: 03.01.2024 11:20
ABONE OL
KIŞ AYLARINDA İÇİNİZİ ISITACAK ÇAY TARİFLERİ!

İdilika'nın Mutfağı, bugün sıkı sıkı giyindi, kollarını sıvadı ve içimizi ısıtacak içecek tarifleri hazırladı. Kış boyunca bol bol tüketebileceğiniz kış mevsiminin en meşhur içecekleri bence bunlar...



EV YAPIMI NARENCİYE ÇAYI

MALZEMELER
Birer adet portakal, mandalina, limon ve greyfurt
4 adet karanfil
1 çubuk tarçın
1 tutam ıhlamur ve ada çayı
1 avuç taze nane yaprağı
Tarçın

YAPILIŞI: Meyveleri doğrayıp 1.5 litre su ile birlikte kaynatıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra çubuk tarçın, ıhlamur ve ada çayı ilave ediyoruz. Beş dakika daha kaynatıp altını kapatıyoruz. Nane yapraklarını ilave ediyoruz ve portakal dilimleri ile servis ediyoruz.



EV YAPIMI ESMER BOZA

MALZEMELER

  • 500 gr. esmer bulgur
  • 1 çay bardağı pirinç
  • Su
  • Şeker
  • Tarçın

YAPILIŞI: Bulgur ve pirinci bulgurlar eriyinceye kadar karıştırıyoruz. El blenderı ile ezdikten sonra tülbent ya da süzgeçten geçiriyoruz. İçine mayalık boza ekledikten sonra tarçın ve şeker de ilave edip buzdolabında saklıyoruz. Leblebi ile servis ediyoruz. Mayalık boza bulamazsanız, 2 çay kaşığı kuru mayayı su ile eritip ilave edebilirsiniz.



ZERDEÇALLI SALEP

MALZEMELER

  • 1 litre süt
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı saf toz salep
  • Zerdeçal

YAPILIŞI: Toz şeker ile salebi topaklanmaması için karıştırıyoruz. Sütü bir tencerede kaynatıyoruz. Kaynayınca altını kısıp salep, zencefil ve şeker karışımını yavaş yavaş ilave ediyoruz. Bir çırpma teli ile sürekli çırparak köpük olmasını sağlıyoruz ve köpükler oluştukça kıvam almaya başladığını görüyoruz. Bardaklara koyup üzerine zerdeçal serperek servis ediyoruz.

SON DAKİKA SON DAKİKA