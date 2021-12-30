Kıtır kıtır salatalık turşusu için bu püf noktasına dikkat! Tuz ve kişniş tohumu...

Hemen her evde dönemsel olarak yapılan turşular, herkes için belli püf noktaları içerse de aslında bazı yöntemler işe yaramayan sonuçlarla karşılaşmaya neden olabiliyor. Özellikle yumuşak bir turşu karşı karşıya kalma veya üzeri bulanan su gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. İşte bu sorunları ortadan kaldırmanın birkaç püf noktası bulunuyor. İşte o ipuçları...

TURŞUNUN İÇERİSİNDE BULUNAN ÇÖZELTİ

Dünyanın birçok yerinde farklı şekilde yapılsa da Türkiye'de özellikle tuzlu ve sirkeli su içerisinde yapılan turşu, aynı zamanda birbirinden farklı yöntemleri de içerisinde barındırıyor. Özellikle cam bir kavanoz tercih etmeye özen gösterdiğiniz turşu yapımı sırasında doğru oranda sirke, tuz ve su karışımı ile en iyi turşuya ulaşabilirsiniz. Bu sayede sadece birkaç dakikada tüm turşuları kurabilirsiniz.





Buradaki en önemli nokta; tuz oranının en doğru şekilde ayarlanmasıdır. Tuzun az kullanılması veya çok fazla eklenmesi, turşunun hem yumuşamasına, erimesine neden olabilir, hem de yenilemeyecek düzeyde tuzlu veya tuzsuz olması ile sonuçlanabilir. Üstelik tuz oranının olması gerekenden az olması, birçok zararlı bakterinin üremesi için de uygun bir ortama neden olur. Sağlığınızı tehdit edebilecek bu durumdan uzak durabilmek için doğru oranlama önemlidir.

KURULAN TURŞU NEDEN YUMUŞAK OLUR?







Turşu, küçük detaylar atlandığında üzücü sonuçlara neden olabilecek önemli bir besin. Özellikle hemen herkesin yumuşak olmasından şikayet ettiği bu ürün, aslında doğru tercihleri yaptığınızda tamamen kıtır ve istediğiniz kıvamda bir turşuya sahip olmanızı sağlıyor. İşte turşunun yumuşak olma sebepleri.

Yumuşak veya ezilmiş sebzeleri seçmek

Çok fazla veya olması gerekenden az tuz kullanmak

Sirkeyi fazla kullanmak

Doğru sıcaklıkta muhafaza etmemek

Yaptığınız turşunun ışık gören bir ortamda bulunması

Doğru serin ortam yerine daha sıcak ortamda bulundurulması



YUMUŞAMIŞ TURŞU SORUNU NASIL ORTADAN KALDIRILIR?



