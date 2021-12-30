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Kıtır kıtır salatalık turşusu için bu püf noktasına dikkat! Tuz ve kişniş tohumu...

Kış mevsiminin olmazsa olmazı turşuları sonbaharda kurdunuz ve artık yeme zamanı geldi. Ancak kimileri birtakım kötü sürprizlerle karşılaşabilir: Mesela turşuların yumuşaması gibi... Böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak için bahsedeceğimiz bu püf noktalarını dikkatli bir şekilde okuyun. Turşu yapımı sırasında dikkat edebileceğiniz birkaç detay sayesinde her daim en lezzetli turşuya ulaşabilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 30.12.2021 09:12 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 09:22
KITIR KITIR SALATALIK TURŞUSU İÇİN BU PÜF NOKTASINA DİKKAT! TUZ VE KİŞNİŞ TOHUMU...

Hemen her evde dönemsel olarak yapılan turşular, herkes için belli püf noktaları içerse de aslında bazı yöntemler işe yaramayan sonuçlarla karşılaşmaya neden olabiliyor. Özellikle yumuşak bir turşu karşı karşıya kalma veya üzeri bulanan su gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. İşte bu sorunları ortadan kaldırmanın birkaç püf noktası bulunuyor. İşte o ipuçları...

TURŞUNUN İÇERİSİNDE BULUNAN ÇÖZELTİ

Dünyanın birçok yerinde farklı şekilde yapılsa da Türkiye'de özellikle tuzlu ve sirkeli su içerisinde yapılan turşu, aynı zamanda birbirinden farklı yöntemleri de içerisinde barındırıyor. Özellikle cam bir kavanoz tercih etmeye özen gösterdiğiniz turşu yapımı sırasında doğru oranda sirke, tuz ve su karışımı ile en iyi turşuya ulaşabilirsiniz. Bu sayede sadece birkaç dakikada tüm turşuları kurabilirsiniz.

Buradaki en önemli nokta; tuz oranının en doğru şekilde ayarlanmasıdır. Tuzun az kullanılması veya çok fazla eklenmesi, turşunun hem yumuşamasına, erimesine neden olabilir, hem de yenilemeyecek düzeyde tuzlu veya tuzsuz olması ile sonuçlanabilir. Üstelik tuz oranının olması gerekenden az olması, birçok zararlı bakterinin üremesi için de uygun bir ortama neden olur. Sağlığınızı tehdit edebilecek bu durumdan uzak durabilmek için doğru oranlama önemlidir.

KURULAN TURŞU NEDEN YUMUŞAK OLUR?



Turşu, küçük detaylar atlandığında üzücü sonuçlara neden olabilecek önemli bir besin. Özellikle hemen herkesin yumuşak olmasından şikayet ettiği bu ürün, aslında doğru tercihleri yaptığınızda tamamen kıtır ve istediğiniz kıvamda bir turşuya sahip olmanızı sağlıyor. İşte turşunun yumuşak olma sebepleri.

  • Yumuşak veya ezilmiş sebzeleri seçmek
  • Çok fazla veya olması gerekenden az tuz kullanmak
  • Sirkeyi fazla kullanmak
  • Doğru sıcaklıkta muhafaza etmemek
  • Yaptığınız turşunun ışık gören bir ortamda bulunması
  • Doğru serin ortam yerine daha sıcak ortamda bulundurulması

YUMUŞAMIŞ TURŞU SORUNU NASIL ORTADAN KALDIRILIR?

  • Turşuyu hazırlarken birkaç detay sayesinde tüm yumuşama sorununu ortadan kaldırabilrsiniz. Turşu suyuna yapılan ufak eklemeler, doğru oranlamalar hiç olmadığı kadar kıtır bir turşu hazırlamanızı sağlayabilir. İşte o püf noktaları...
  • Hazırladığınız turşu suyunun içerisine birkaç kişniş tohumu ekleyin.
  • Turşu suyunu önce kaynatıp sonrasında ılımasını beklemek, turşularınızın daha sert olmasını sağlayabilir.
  • Turşusunu yapacağınız sebzelerin taze ve diri olmasına özen gösterin.
  • Turşu kurarken sofra tuzu değil kaya tuzu tercih edin.

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