Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan karışık kızartmanın yanında hangi yemek türlerinin yapıldığı araştırılan konular arasında bulunmaktadır. Pek çok kişi bu yemeğin yanına ne gider merak etmekte ve internet üzerinden yemek sitelerine bakmaktadır. Bu yazımızda sizler için kızartma yanına ne gider, karışık kızartmanın yanına ne yapılır, hangi çorba ve salata yakışır gibi soruların yanıtlarına değindik.

Kızartmanın Yanına Ne Gider?

Kızartma denildiğinde ilk akla gelen şüphesiz ki biber, domates ve patlıcandan oluşan kızartma çeşididir. Üzerine isteğe göre yoğurt ya da domates sosu ekleyebilirsiniz. Karışık kızartma olarak da bilinen bu kızartma türüne arzuya göre patates de ilave edilebilmektedir. Son zamanlarda birçok kişi kızartma yanına ne gider merak etmekte ve konuyla ilgili arama motorları üzerinden araştırma yapmaktadır. Kızartma son derece lezzetli ve doyurucu yiyecek türleri arasında yer almaktadır. Karışık kızartma yemeğinin yanına yakışan birçok farklı lezzet mevcuttur. Akşam yemeği için kızartma yapmak isteyenlere bu yemeğin yanında tercih edebilecekleri bazı yemek çeşitleri şunlardır:

Pirinç pilavı

Lezzetli mezeler içerisinde yer alan kabak tarator

Anne köftesi

Beyaz peynirli börek

Mücver

Ispanaklı börek

Bulgur pilavı

Yukarıda sıraladığımız yemek türleri, karışık kızartmanın yanında yapabileceğiniz ve severek tüketebileceğiniz alternatif lezzetler arasında yer alır.

Karışık Kızartmanın Yanına Ne Yapılır?

Kızartma tarzındaki yemeklerin yapımında genellikle bol yağ kullanılmaktadır. Pek çok kişi bol yağlı kızartmaların yanına daha hafif yemek yapmak isteyebilir. Karışık kızartmanın ağırlığını azaltabilecek yemek çeşitlerinden biri çorbadır. Kızartmaların yanına yakışabilecek birçok farklı çorba türü bulunmaktadır. Bu çorba çeşitlerinden bazıları şunlardır:

Etli tarhana çorbası

Mercimek çorbası

Yoğurt çorbası

Karışık kızartma yanına yukarıda yer alan çorba türlerinden birini yapabilir ve afiyetle tüketebilirsiniz.

Kızartmanın Yanına Hangi Salata Yapılır?

Karışık kızartmanın yanına yakışabilecek birçok farklı yemek ve salata çeşidi mevcuttur. Eğer bu yemeğin yanına yalnızca salata yapmak istiyorsanız, tercihinizi makarna salatasından yana kullanabilirsiniz. Makarna tek başına da oldukça tok tutucu ve lezzetli bir yemek türüdür. Makarnayı salata şeklinde hazırlayarak, kızartmanın yanında servis edebilirsiniz.