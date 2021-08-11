Konservedeki büyük tehlike! "Kavanozları asla bu şekilde doldurmayın!"

Kış aylarında tüketilemeyen sebze ve meyveler için en iyi yöntem, yaz aylarında yaptığımız konserveler. Fakat buradaki en önemli problem, doğru bir konserveleme yöntemi izliyor muyuz sorusu ile karşımıza çıkıyor. Meltem Açıkel ise bu nedenle tüm kış boyunca yiyebileceğiniz en lezzetli ve sağlıklı konservelerin sırrını veriyor.

AYBİKE ŞAHİN ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 11.08.2021 14:31 Güncelleme Tarihi: 11.08.2021 14:37

En uygun hangi dönemde konserve yapılır, ne kadar muhafaza edebilirsiniz ve konserve yapmanın en pratik püf noktalarını aşçı ve yazar Meltem Açıkel'in tecrübeleri ile açıklıyor. İşte uzun süre boyunca tüketebileceğiniz ve her mevsimde en lezzetli tatlara ulaşabileceğiniz konserveler hakkında tüm merak edilenler…

Konserve yapılacak ürün nasıl seçilmelidir?

Konserve, çürük olmayan, olgunlaşmış ve tazeliğinden emin olduğunuz ürünler arasından seçilmelidir.



En çok hangi sebzelerden konserve yapılır?

Sebze konservesi için bamya, enginar, domates, bezelye, mısır, barbunya, fasulye, közlenmiş kırmızı biber ve patlıcan tercih edebilirsiniz. Ayrıca domates sosuyla hazırlanmış biber patlıcan, kabak kızartması, menemen harcı, türlü, sarma gibi yemek çeşitlerini de konserve yapmak mümkün. Ayrıca sevdiğiniz birçok meyveden de konserve yapmak mümkün. Doğru ve sağlıklı koşulları sağladığınız takdirde elma, armut, erik, şeftali, kayısı, çilek, kiraz, vişne gibi meyveleri konserve şeklinde uzun süre saklayarak tüketebilirsiniz.



Konservenin en uzun muhafaza süresi ne kadardır?

Yapılan konservelerin ömrünün uzunluğu saklama koşulları ile belirlenir aslında. Doğru şekilde hazırlanmış, temizlik ve hijyen kurallarına uygun yapılmış konserveler, sebzenin yada meyvenin tazesi çıkana kadar kullanılabilir. Örneğin yaptığım bamya konservesini taze bamya çıkana kadar kullanıyorum. Mutlaka hazırladığınız konservelerin üstüne yapılış tarihini yazdığınız bir etiket yapıştırmayı unutmayın.





Konserve muhafaza ederken nelere dikkat edilmeli?

Kavanozları asla yarım doldurmayın. Aksi halde kavanozda kalan hava, bakterilerin üremesine ve küf oluşmasına neden olacağından konserve kısa sürede bozulur.

Konserveleri her zaman serin ve kuru yerde saklayın. Konservenin kapağından sızıntı fark ederseniz kapağı açın ve gıdayı kontrol edin; bozulma, ekşime yoksa yeniden ısıtarak kurtarabilirsiniz. Yeni bir kavanozu ve kapağını sterilize edin. Yeniden ısıttığınız gıdayı bu kavanoza alıp tekrar aynı şekilde saklayın.



Konserve yapmadan önce seçtiğimiz ürünler nasıl bir işlemden geçmelidir?

Konserve yapmak için seçtiğiniz ürünler öncelikle bol suyla iyice yıkanmalı ve sirkeli suda bekletilmeli. Konserve yapacağınız sebzenin türüne göre önceden ön pişirme yapılması ya da hafifçe haşlanması gerekiyor. Örneğin fasulye, bamya, bezelye gibi sebzeleri önceden haşlamanız gerekir çünkü bu sebzeler haşlandığında mikroorganizma sayıları azalır. Haşlanınca lezzet kaybına uğrayacağını düşündüğünüz sebzeleri küp doğradığınız domateslerle ön pişirme yapabilirsiniz. Sebzeler ön pişirme yapıldığında hacimleri küçüldüğü için kavanoza dolumu da kolaylaşır.





Konserve yapımında dikkat edilmesi gereken en önemli püf noktası nedir?

Sebze ve meyvelerin küflü olmamasına dikkat edin. Isıya dayanıklı cam kavanozlar kullanın. Kavanozları mutlaka kaynatın. Kapaklar yeni, daha önce kullanılmamış olmalı. Doğru yapılmayan konserveler hayati risk taşır. Konserve açıldığı gün ya da birkaç gün içinde tüketilmelidir. Açtıktan sonra kalan kısmı mutlaka buzdolabında saklanmalı, kapağın ve kavanozun kenar kısımları mutlaka temiz bir bezle silinmelidir. Kavanozu açtıktan sonra uzun süre bekletildiğinde bakteriler açığa çıkabilir. Bu bakteri konservelerde fazlaca üreyebilir ve kendisini konserve kapaklarında oluşturduğu bombeleşme ile belli eder. Konserve yaparken kavanozun kapaklarına iyi bakılması gerekir. Eğer kapaklarda bombeleşme varsa asla tüketilmemelidir, gıda zehirlenmelerine neden olabilmektedir.



Konserve yaparken kavanoz ve kapaklar nasıl seçilmeli?

Kavanozlar cam tercih edilmelidir. İçine koku sinmiş bir kavanoz, sebzenin tadının değişmesine neden olur. Konserve kavanozlarında maksimum hijyen için kavanozları 20 dakika kadar kaynattıktan sonra iyice süzdürüp fırın tepsisine dizin ve içleri kuruyana kadar fırında bekletin. Kavanozlar soğuduktan sonra iç ve ağız kısmına elinizle temas etmeden doldurma işlemini yapın. Kavanoz kapakları daha önceden kullanılmış olmamalıdır. Yeni ve hasarsız olmalarına satın alırken dikkat etmek gerekir. Kapakları iyice yıkandıktan sonra kaynar suda bekletip, iç kısmına el değmeden iyice kurumaya bırakılmalıdır. Konservede kapaklar sıkıca kapatılabilmesi için kapaklar ve kavanozlar tam uyumlu olmalıdır. Sıkı kapanmayan kapak nedeniyle kavanoz hava alır ve sızıntılar olur, içine koyduğunuz ürün kısa sürede bozulur.





Konserve yapmak için en uygun zaman aralığı nedir?

Genellikle yaz ve sonbahar mevsimleri ile özdeşleştirilse de konserve aslında her mevsimde yapılabilir. Ürün çeşitliliği nedeni ile konserve denildiğinde akıllara bu mevsimlerin gelmesinin sebebi ise her mevsimde tüketmek istediğimiz domates, taze fasulye, bezelye, enginar, patlıcan gibi sebzelerin yaz sebzeleri olmasıdır. Yani bu sebzeler genellikle yazın konservelenip kışın tüketilir. Kış için yazın tüketmek istediğiniz sebzeleri ocak ve mart arasında konserve yapabilirsiniz. Mesela pırasa ile yapılan börekleri çok sevdiğim için mutlaka kış aylarında pırasa konservesi yaparım.



Konserveleri açtıktan sonra ne kadar sürede tüketmeliyiz?

Konserve açıldıktan en fazla 2 ya da 3 günde tüketilmelidir. Ben genellikle açıp hemen tüketmekten yanayım. 1 litrelik kavanozlar yerine daha küçük kavanozlarda yaparsanız, risk almamış olursunuz.