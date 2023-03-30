Krem Şanti Su İle Yapılır Mı? Hazır Toz Krem Şanti Nasıl Yapılır, Suyla Olur Mu?

Krem şanti su ile yapılır mı yoksa süt ile mi hazırlamak gerekir? Birçok tatlının özellikle de yaş pastaların, doğum günü pastalarının vazgeçilmezi olan krem şanti suyla yapılır mı? Özel günlerin vazgeçilmez tatlısı olan yaş pastayı yaparken; hazır krem şanti nasıl yapılır, evde krem şanti nasıl hazırlanır, su ile krem şanti yapımı nasıldır gibi soruların yanıtını merak ediyor olabilirsiniz. İşte krem şanti yapmanın püf noktaları!

Hazır Krem Şanti Nasıl Yapılır?

Buzdolabında soğuttuğunuz 200 ml yani 1 su bardağı sütü veya 150 ml yani 1,5 çay bardağı suyu bir çırpma kabına doldurun. Sütü veya suyu kaba aldıktan sonra üzerine hazır krem şanti paketinin tamamını boşaltın.

Ardından mikserinizle önce düşük sonra yüksek devirde kıvam alana kadar 2-3 dakika boyunca çırpın. Krem şantiniz tatlınızda kullanmak için hazır. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

Evde Krem Şanti Nasıl Yapılır?

Evde pasta yapacağınız zaman hazır krem şanti kullanmak oldukça pratiktir. Ancak hazır krem şanti kullanmak istemiyorsanız ve evde kendiniz yapmak istiyorsanız işte evde kolaylıkla yapabileceğiniz krem şanti tarifi!

Krem şanti hazırlamak için 3 yumurta, 1,5 çay bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 4 yemek kaşığı su ve ½ çay kaşığı tuza ihtiyacınız olacak! Malzemelerinizi hazırladıktan sonra ilk adım olarak yumurta beyazlarını bir kabın içerisine ayırın ve üzerine tuzu atın ve mikserin orta hızıyla yumurtaları 4 dakika boyunca çırpın. Bir cezvenin içerisinde su ve şekeri karıştırın ve kısık ateşte eritin. Şeker eridikten sonra yumurtanın üstüne çok az şekilde yavaşça ekleyin ve bir yandan çırpın. Şekerle yumurtayı dikkatlice karıştırdıktan sonra vanilyayı ekleyip çırpmaya devam edin. İyice sertleştikten sonra çırpmayı bırakın ve buzdolabında 2-3 saat kadar bekletin.