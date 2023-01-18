Kuru patlıcan dolmasını yıllarca yanlış pişirmişiz! Patlıcanın pamuk gibi olması için bakın ne yapmak gerekiyor

Kuru patlıcan dolması pişirirken dikkat edilmesi gereken birkaç püf noktası bulunuyor. Bu noktaları doğru bir şekilde uyguladığınızda yemeğinizin lezzetine doyamayacaksınız. Öyleyse gelin bu püf noktalarının neler olduğuna bir bakalım.
KURU PATLICAN DOLMASI NASIL DAHA YUMUŞAK OLUR?
Kaynayan bir suyun içerisine, kuru patlıcanları atın. Ardından patlıcanları yumuşak bir kıvam alana kadar 2 dakika boyunca haşlayın. Sonra patlıcanlar yumuşayınca süzgeç ya da bir kaşık yardımıyla alın. Kaynayan sudan çıkardığınız patlıcanları soğuk bir suyun içine atın. Son olarak ise ürünleriniz soğuyana kadar bekleyin.
KURU PATLICANIN ACISI NASIL GİDERİLİR?
Kuru patlıcanın iç kısımlarına bol miktarda tuz ilave edin. Daha sonra bu tuzu 15-20 dakika kadar bekletin. Dilerseniz bu yöntemle bir gece soğuk suyun içerisinde bekletebilirsiniz. Bunun sonucunda patlıcanlarınızın acısı gitmiş olacak.
KURU PATLICAN DOLMASI TARİFİ
Kuru patlıcan dolması, güzel yapıldığında yedikçe yediren lezzetler arasında. Bu enfes yemeğin davet sofralarınızda yerini almasını istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin!
MALZEMELER:
UYGULAMA:
Kuru patlıcanları, kaynayan suyun içerisine atın. Yumuşayana kadar güzelce kaynatın. Ardından patlıcanlar kaynarken, pirinçleri güzelce yıkayıp süzün. Sonra sarımsak ve soğanları ince ince dilimleyin. Baharatları, salça ve yağı ekleyip güzelce malzemeleri soteleyin. Tencerede kaynattığınız kuru patlıcanları güzelce süzün. Ardından hazırladığınız iç harcını biraz soğumasını bekledikten sonra, kuru patlıcanların içerisini harç ile doldurun.
Dolmaları tencereye dizdikten sonra üzerine iç harcını hazırladığınız kabın içerisine su ilave edin. Suyun içine biraz tuz ve limon ekleyin. Sonra patlıcanların üzerine bu suyu güzelce gezdirin. Kısık ateşte 45 dakika kadar pişirin. Dolma suyunu çektikten sonra altını kapatın. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun!
EVDE PATLICAN NASIL KURUTULUR?
Meyve ve sebzeleri uzun süre muhafaza etmek istiyorsanız kurutma yöntemini mutlaka deneyin! Kuruttuğunuz bu ürünleri sonrasında yemeklerinizde kullanarak, lezzetine lezzet katabilirsiniz. Peki evde patlıcan kurutmayı hiç denediniz mi? Bunun için yapmanız gerekenler çok basit.
Patlıcan kurutmak istiyorsanız, ürününüzün taze, parlak ve kabuklu ve düzgün şekilli olması oldukça önemli. Eğer patlıcanlar eğri olursa işiniz biraz daha zorlaşabilir. Dolmalık olarak kurutmak istiyorsanız, tombul patlıcanlar işinizi kolaylaştıracaktır. Özelliklede çekirdeksiz patlıcanları kurutmak daha uygundur. Öncelikle patlıcanları bol suda yıkayın.
Kararmalarını önlemek için ise tuzlu suda 1 saat kada bekletin. Patlıcanları ikiye bölün ve içini oyun. Daha sonra iğne yardımıyla hazırladığınız patlıcanları güzelce ipe sıralayın. İpe sıralarken aralarında boşluklar bırakmayı unutmayın. İpe dizdikten sonra patlıcanları güneş gören bir yere asın. 2-3 hafta kadar güneşte bekletin. Ardından patlıcanları çıkarın fırında soğutup aynı işlemleri tekrarlayın. Kurutma işlemi sırasında patlıcanların nemli kalmaması oldukça önemli. Patlıcanlarınız kuruduktan sonra bir bez torba içerisinde muhafaza edebilirsiniz.