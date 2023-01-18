Kuru patlıcan dolmasını yıllarca yanlış pişirmişiz! Patlıcanın pamuk gibi olması için bakın ne yapmak gerekiyor

Kuru patlıcan dolması, herkesin severek tükettiği yemeklerden biri. Eğer tam kıvamında yapılırsa, bu yemeğin lezzetinden geçilmiyor. Peki yıllarca yanlış yapılan bu dolmanın doğru yöntemlerle nasıl yapıldığını öğrenmek ister misiniz? İşte patlıcanın hem lezzetli hem de pamuk gibi olmasını sağlayan yöntemler...

Giriş Tarihi: 18.01.2023 15:03 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 15:05 PAYLAŞ ABONE OL

Kuru patlıcan dolması pişirirken dikkat edilmesi gereken birkaç püf noktası bulunuyor. Bu noktaları doğru bir şekilde uyguladığınızda yemeğinizin lezzetine doyamayacaksınız. Öyleyse gelin bu püf noktalarının neler olduğuna bir bakalım.

KURU PATLICAN DOLMASI NASIL DAHA YUMUŞAK OLUR? Kaynayan bir suyun içerisine, kuru patlıcanları atın. Ardından patlıcanları yumuşak bir kıvam alana kadar 2 dakika boyunca haşlayın. Sonra patlıcanlar yumuşayınca süzgeç ya da bir kaşık yardımıyla alın. Kaynayan sudan çıkardığınız patlıcanları soğuk bir suyun içine atın. Son olarak ise ürünleriniz soğuyana kadar bekleyin.