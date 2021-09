Kuskus nerenin yemeği? Kuskus hangi yöreye / ülkeye ait bir yemektir?

Boncuk gibi bir şekle sahip olup yenmesi bir hayli keyifli olan kuskus, özellikle çocuklar tarafından çok sevilen bir yemektir. Her ne kadar makarna gibi görülse de kuskusun üretim ve yapım şekli makarnadan daha farklıdır. İşte, kuskus yemeğine dair merak edilenler…

KUSKUS NERENİN YEMEĞİ?

Kuskus iki farklı yörede kendini gösteren bir yemek çeşididir. Hamur işinden yapılan kuskus makarnaya da benzetilmektedir. Türkiye ve Afrika Bölgesi'nde olmak üzere iki farklı kuskus çeşidi bulunmaktadır. Fas ve Cezayir'de "magreb kuskusu" olarak bilinen bir çeşidi olmasıyla birlikte Türkiye'de herkes tarafından kuskus olarak bilinen küçük top şeklindeki kuskustur.

Fas bölgesinin en meşhur yemeği olarak bilinen kuskus, iki farklı bölümü ve delikleri olan bakır tencerelerde pişiriliyor. Alt kısmında et ve su olan yemek üst kısımda buharla birlikte pişiriliyor ve daha sonra et ve et suyu ile servis ediliyor. Avrupa kuskusu olarak da bilinen bu yemeğin ana malzemesi ise irmiktir.

Türkiye'de kullanılan kuskus ise irmik, yumurta ve un ve sütten elde ediliyor. Kurutulup tanecikler haline getirilen kuskus bildiğimiz klasik makarna pişirme usulünce ya da haşlanmış suyun içerisine salarak da pişirilmektedir.

KUSKUS HANGİ YÖREYE AİT?

Dünyada iki farklı yörede kuskus yemeği bulunmaktadır. Bunlardan biri Türkiye ve İtalya diğeri ise Afrika yöresidir. Her iki yörede de farklı şekillerde tüketilen kuskusu Mısır, Ürdün gibi ülkelerde de kendine özgü üslubuyla yiyebilmek mümkün.

KUSKUS SALATASI NASIL YAPILIR?

Kuskus kullanılarak farklı şekillerde salatalar elde edilebilmektedir. Ancak kuskus salatası olarak bilinen ve en çok yapılan kuskus salatası şu şekilde yapılmaktadır.

Kuskus salatası için malzemeler:

1 paket kuskus makarna

1 su bardağı mısır

Yarım demet dereotu ve maydanoz

1 adet kırmızı biber

3-4 adet yeşil biber

9-10 adet kornişon turşusu

4-5 dal yeşil soğan

Sosu için:

1-2 yemek kaşığı nar ekşisi

1 limon suyu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yeterli miktarda tuz

Bir paket kuskus, makarna yapar gibi pişirilir. İçerisine malzemeler eklenir ve tatlandırmak için de sosu eklenerek karıştırılır.