Lahana Sarması Kaç Dakikada Pişer? Beyaz ve Kara Lahana Sarması Kaç Dk Pişer?

Lahana sarması pek çok kişinin yemeğe doymayacağı bir lezzettir. Hem etlisi hem de zeytinyağlısı yapılan, kara ve beyaz türü olan bu yemek yapılırken bilinmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi ne kadar pişirilmesi gerektiğidir. Bu bağlamda öne çıkan sorular arasında olan "Beyaz ve kara lahana sarması ne kadar sürede pişer? Düdüklüde lahana sarması kaç dakikada pişer?" sorularının yanıtları bu yazımızda…

Lahana Sarması Kaç Dakikada Pişer?

Etli ya da zeytinyağlı lahana sarması hem çok lezzetli hem de çok faydalı olan yemeklerden bir tanesidir. Hazırlaması ve sarması biraz zaman alsa da aldığı zamana değen bir yemek olduğu için çok sevilmektedir. Lahana sarmasının bilinmesi gereken önemli noktalarından bir tanesi de pişirme süresidir. Normal tencerede yaklaşık olarak 1 saat pişmesi gereken lahana sarması düdüklü tencerede yaklaşık 30- 40 dakikada pişmektedir.

Beyaz ve Kara Lahana Sarması Kaç Dk Pişer?

Hem beyaz hem de kara lahana sarması ülkemizde sıkça tüketilen yemeklerdendir. İkisinin de lezzeti ayrı ayrı çok güzeldir. Beyaz ya da kara lahana sarması yapan kişiler de kaç dakika pişirmesi gerektiğini bilmek isterler. Beyaz lahana sarması tencerede 1 saat, düdüklü tencerede 30- 40 dakika içerisinde pişmektedir. Kara lahana sarması ise tencerede yaklaşık olarak 40- 45 dakikada, düdüklü tencerede 25- 35 dakikada pişmektedir.