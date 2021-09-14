Lazanya nerenin yemeği? Lazanya hangi ülkenin yemeğidir?

Peynir, domates sosu ve et sosu ile yapılan bir yemek olan lazanya oldukça lezzetli ve doyurucudur. Farklı şekillerde ve farklı malzemelerle yapılabilen lazanya büyük bir ilgiyle sofralarda yerini almıştır. İşte, lazanyaya dair merak edilenler…

LAZANYA NERENİN YEMEĞİ?

Türkiye'de de çok beğenilerek yenen lazanya yemeği İtalyan mutfağının bir ürünüdür. Görünüşüyle böreği andırır görünse de makarna türünde bir yemektir. Farklı şekillerde yapılabilen lazanyanın etli, ıspanaklı, sebzeli, deniz ürünleri vb. pek çok çeşidi bulunmaktadır.

LAZANYA HANGİ ÜLKENİN YEMEĞİ?

İtalya'ya ait bir lezzet olan lazanya aslında Bolonya şehrine sahip bir tattır. Asıl adı "lasagna" olan dikdörtgen şeklindeki makarna hamuru evde de hazırlanabilirken aynı zamanda marketlerde de hazır olarak satılmaktadır.

LAZANYA ÇEŞİTLERİ

Farklı şekillerde yapımı gerçekleştirilen lazanyanın birçok değişik çeşidi bulunmaktadır. Genel olarak domates sosu kullanılarak yapımı tercih edilen lazanya farklı olarak ricotto, parmesan, mozzarella gibi farklı peynirle ve beşamel sosla da çeşitlendirilmektedir.

Lazanyanın; kıymalı lazanya, dönerli lazanya, ıspanaklı lazanya, deniz ürünlü lazanya, etli lazanya, sebzeli lazanya, ıspanaklı lazanya, tavuklu lazanya, bal kabaklı lazanya ve kabaklı lazanya gibi farklı çeşitleri bulunmaktadır.