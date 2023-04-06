Leblebi Neyden Yapılır? Leblebi Neden Yapılır, Nohut Leblebiye Nasıl Dönüşür?

Leblebi neyden yapılır sorusuna cevap bulmak adına tarımsal kaynaklardan istifade edilebilir. Leblebi özellikle Çorum yöresinde yaygın şekilde tüketilen bir besin kaynağıdır. Son derece faydalı olan leblebi nasıl yapılır sorusu da akla gelen sorular arasındadır. Leblebi neden yapılır sorusuna cevap bulunarak bu besin kaynağının önemi ile ilgili bilinçlenebilirsiniz. Nohut leblebiye nasıl dönüşür sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Leblebi Neyden Yapılır?

Leblebi, hammaddesi nohut olan lezzetli bir kuruyemiştir. Bu besin maddesi daha çok Çorum ve çevresinde yetiştirilir. Leblebinin çok farklı formlarda satıldığı görülür. Fakat en lezzetli olan ve en çok tüketilen leblebi türü sarı leblebidir. Sarı leblebi birçok işlemden geçirildikten sonra kuruyemiş olarak karşınıza çıkar. Sarı leblebinin işlenmesi ile de şekerli ya da çıtır leblebi türleri elde edilir.

Leblebi Nasıl Yapılır?

Nohut, Anadolu'da yaygın şekilde üretilen bir bakliyat türüdür. Söz konusu besin kaynağının uygun şekilde işlenmesi ile leblebi elde edilir. Leblebi yapımında aşağıdaki aşamalar takip edilir.

Nohut ısıl işleme tabi tutularak çuvallanır.

Çuvallarda 3 gün bekletilir.

Tekrar ısıl işleme tabi tutulan nohut dış ortama serilir.

Dış ortamda 20 gün bekletilir.

Tekrar ısıl işleme tabi tutulan nohut, kavrularak leblebi halini alır.

Yukarıdaki işlem sarı leblebi için geçerlidir. Sarı leblebinin de işlenmesi ile farklı leblebi türleri üretilir. Leblebinin üzerine şeker kaplanması gibi işlemlerle leblebinin farklı formları ortaya çıkar.