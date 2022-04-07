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Maden su ile hazırlanıyor! Puf puf kabarıyor... İşte çıtır börek yapmanın püf noktaları

Türk mutfağındaki zenginlikler saymakla bitecek türden değil. Özellikle böreğin yerini anlatmakla bitmez. Sabah kahvaltı da, bir akşam yemeğinde, sevdiklerimiz ile 5 çayında… Hayatımızın her anında olan bu lezzetin; nasıl çıtır ve puf yapıldığını merak ediyor musunuz? İşte sırlarını sizler için araştırdık

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Giriş Tarihi: 07.04.2022 11:52 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 13:39
Maden su ile hazırlanıyor! Puf puf kabarıyor... İşte çıtır börek yapmanın püf noktaları

Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan börek, hepimizin vazgeçilmezleri arasında. Her çeşidini severek yediğimiz bu böreğin belli başlı püf noktaları mevcut. En sık karşılaştığımız problem, hamurun kabarmaması veya sonradan çökmesidir. Bu problemlerle karşılaşmamak için öncelikle hamurun neden ve nasıl kabardığını, neden kabarmadığını bilmek gerekir. Özellikle çıtır ve puf bir lezzet sevenler için. Şimdi tüm doğru bildiğiniz yanlışları unutma zamanı!

SODA KULLANIN

Sodanın kabartma özelliğini bilmeyen yoktur. Hamurun ve böreğinizin kabarması için, yufkaların arasına sürdüğünüz sosta mutlaka soda olmalıdır. Çünkü soda; içeriğinde antiasit bulunduğu için kabartma özelliğine sahiptir. Böylece hamurun ve yufkanın hacmini istediğiniz kadar artırmış olacaksınız.

SİRKENİN ROLÜ BÜYÜK

Sirkenin sayamayacak kadar çok faydası olduğunu hepimiz biliyoruz. Özellikle en çok tartlar ve hamurda kullanıyor. Kullanılma nedeni ise; içerisindeki tereyağı ve unun birbirine güzel bir şekilde yedirilmesi. Bu şekilde kum gibi ağızda dağılan bir kıvamı oluyor ve pişerken de bütünlük sağlıyor. Börek yapımında hamurun içine birkaç damla sirke katmanız, böreğinizin çıtır olmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda fazlasıyla kabarmasını da etkileyecektir.

HAMURA ŞEKER KATMAK

Su, un ve maya karıştıktan sonra un ve mayanın içindeki enzimler, nişasta moleküllerinin şeker moleküllerine ayrılmasına neden olur. Eğer hamura ekstra şeker ilavesi yaparsanız, mantarları daha çok besler, hamurun daha iyi kabarmasını sağlarsınız. Çok az miktar da olsa bunu yapmanız büyük ölçüde etkileyecektir.

FIRINI ÖNCEDEN ISITIN

Çok sık yapılan hatalardan biri de, fırını önceden ısıtmamak oluyor. Oysa fırını önceden ısıtmak, böreğinizin daha çıtır ve puf olmasını sağlıyor.

PEYNİRLİ PUF BÖREK TARİFİ

MALZEMELER;

  • 1 adet yumurta
  • 5 adet yufka
  • 100 gram eritilmiş tereyağı
  • 4 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 su bardağı soda
  • 2 su bardağı beyaz peynir
  • 3 su bardağı kaşar peyniri
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 adet yumurta
  • 1 yemek kaşığı yoğurt

YAPILIŞI;

  1. İlk önce, yoğurt, eritilmiş tereyağı, süt, sıvı yağ ve sodayı bir karıştırma kabına alalım.
  2. Sonra karıştırma kabına aldığımız bütün malzemeleri de güzel bir şekilde çırpmaya başlayalım.
  3. Malzemeleri güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra ise sosumuzun üzerine beyaz peynir, kaşar peyniri rendesi, kıyılmış maydanoz ve kabartma tozu ekleyelim, güzelce karıştıralım.
  4. Sosumuzu ve harcımızı hazırladıktan sonra ise tezgah üzerine bir adet yufka serelim.
  5. Yufkamızın üzerinde sosumuzu gezdirelim. İkinci kat yufkamız için de aynı işlemi yapalım. Bu işlemi beşinci kat yufkayı atana kadar devam edelim ve en son kattaki yufkaya harcımızı yayalım.
  6. Harcımızı koyduktan sonra ise yufkamızı rulo şeklinde saralım.
  7. Yufkaları 3 parçaya bölelim. Eşit parçalara böldüğümüz ruloları ise streç film ile saralım ve buzdolabında 1 saat kadar dinlenmeye bırakalım.
  8. Böreğimizi dinlendirdikten sonra ise streç film içerisinden çıkaralım. Daha sonra bu ruloları dilimleyerek fırın tepsisi içerisine yerleştirelim.
  9. Üzerine yumurta ve yoğurdu karıştırıp sosunu sürelim.
  10. Sonra 200 derece de önceden ısıtılmış olan fırınımıza,40 dakika pişecek şekilde tepsimizi verelim.
  11. Böreğimiz hazır. Herkese afiyet olsun!
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