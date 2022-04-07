Maden su ile hazırlanıyor! Puf puf kabarıyor... İşte çıtır börek yapmanın püf noktaları

Türk mutfağındaki zenginlikler saymakla bitecek türden değil. Özellikle böreğin yerini anlatmakla bitmez. Sabah kahvaltı da, bir akşam yemeğinde, sevdiklerimiz ile 5 çayında… Hayatımızın her anında olan bu lezzetin; nasıl çıtır ve puf yapıldığını merak ediyor musunuz? İşte sırlarını sizler için araştırdık

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 07.04.2022 11:52 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 13:39

Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan börek, hepimizin vazgeçilmezleri arasında. Her çeşidini severek yediğimiz bu böreğin belli başlı püf noktaları mevcut. En sık karşılaştığımız problem, hamurun kabarmaması veya sonradan çökmesidir. Bu problemlerle karşılaşmamak için öncelikle hamurun neden ve nasıl kabardığını, neden kabarmadığını bilmek gerekir. Özellikle çıtır ve puf bir lezzet sevenler için. Şimdi tüm doğru bildiğiniz yanlışları unutma zamanı!

SODA KULLANIN Sodanın kabartma özelliğini bilmeyen yoktur. Hamurun ve böreğinizin kabarması için, yufkaların arasına sürdüğünüz sosta mutlaka soda olmalıdır. Çünkü soda; içeriğinde antiasit bulunduğu için kabartma özelliğine sahiptir. Böylece hamurun ve yufkanın hacmini istediğiniz kadar artırmış olacaksınız.