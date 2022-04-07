Maden su ile hazırlanıyor! Puf puf kabarıyor... İşte çıtır börek yapmanın püf noktaları

Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan börek, hepimizin vazgeçilmezleri arasında. Her çeşidini severek yediğimiz bu böreğin belli başlı püf noktaları mevcut. En sık karşılaştığımız problem, hamurun kabarmaması veya sonradan çökmesidir. Bu problemlerle karşılaşmamak için öncelikle hamurun neden ve nasıl kabardığını, neden kabarmadığını bilmek gerekir. Özellikle çıtır ve puf bir lezzet sevenler için. Şimdi tüm doğru bildiğiniz yanlışları unutma zamanı!
SODA KULLANIN
Sodanın kabartma özelliğini bilmeyen yoktur. Hamurun ve böreğinizin kabarması için, yufkaların arasına sürdüğünüz sosta mutlaka soda olmalıdır. Çünkü soda; içeriğinde antiasit bulunduğu için kabartma özelliğine sahiptir. Böylece hamurun ve yufkanın hacmini istediğiniz kadar artırmış olacaksınız.
SİRKENİN ROLÜ BÜYÜK
Sirkenin sayamayacak kadar çok faydası olduğunu hepimiz biliyoruz. Özellikle en çok tartlar ve hamurda kullanıyor. Kullanılma nedeni ise; içerisindeki tereyağı ve unun birbirine güzel bir şekilde yedirilmesi. Bu şekilde kum gibi ağızda dağılan bir kıvamı oluyor ve pişerken de bütünlük sağlıyor. Börek yapımında hamurun içine birkaç damla sirke katmanız, böreğinizin çıtır olmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda fazlasıyla kabarmasını da etkileyecektir.
HAMURA ŞEKER KATMAK
Su, un ve maya karıştıktan sonra un ve mayanın içindeki enzimler, nişasta moleküllerinin şeker moleküllerine ayrılmasına neden olur. Eğer hamura ekstra şeker ilavesi yaparsanız, mantarları daha çok besler, hamurun daha iyi kabarmasını sağlarsınız. Çok az miktar da olsa bunu yapmanız büyük ölçüde etkileyecektir.
FIRINI ÖNCEDEN ISITIN
Çok sık yapılan hatalardan biri de, fırını önceden ısıtmamak oluyor. Oysa fırını önceden ısıtmak, böreğinizin daha çıtır ve puf olmasını sağlıyor.
PEYNİRLİ PUF BÖREK TARİFİ
MALZEMELER;
YAPILIŞI;