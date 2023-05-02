Makarnanın Yanına Ne Gider? Salçalı ve Fırın Makarnanın Yanına Ne Yapılır, Salata Gider Mi?

Makarnanın yanına ne gider sorusuna bir uzman niteliğinde cevap verecek olursak; makarna karbonhidrat değeri yüksek bir yemektir bu nedenle yanına protein ve lif değerleri yüksek olan yemeklerin tercih edilmesi daha sağlıklı olacaktır. Protein değeri yüksek olan lezzetli yiyeceklere en iyi örnek ise tavuk yemekleridir. Bu yazımızda sizler için makarna hangi yemeklerle yapılır, yanına ne gider sorularının yanıtlarını derledik.

Makarnanın Yanına Ne Gider?

Makarna pek çok kişinin sevdiği, farklı pek çok türü bulunan bir yemektir. Hem kolay hem de hızlı bir şekilde olmasıyla yapımı çok sık tercih edilir. Makarna yapıldığı zaman yanına ne yapılacağı merak konusu olmuştur. Makarnanın yanına gidebilecek yemekler şunlardır:

Mercimek çorbası,

Domates çorbası,

Kuru köfte,

Tavuk sote,

Soslu tavuk çeşitleri,

Şakşuka,

Fırında kuzu pirzola,

Tavuk sarma,

Cacık,

Taze fasulye yemeği,

Kabak yemeği,

Fırında patatesli tavuk,

Mantar sote,

Etli türlü,

Fırında kaşarlı mantar,

Limonata,

Salata.

Fırın Makarnanın Yanına Ne Yapılır?

Fırında makarna, makarnanın en lezzetli hallerinden bir tanesidir. Genellikle kendisi doyurucu ve yıldız bir parça olduğu için yalnızca yanına bir içecek ile servis edilebilir. Ancak bu soslu ve kaşarlı lezzetin yanına yapılabilecek yemek önerilerimiz şu şekildedir: