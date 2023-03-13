Makinenizi kullanılmaz hale getiriyor! Airfryer kullanırken asla pişirmemeniz gereken o besin…

Bazı yiyecekler mutfak gereçleri ve temizlik malzemeleri makinenizde onarılamaz hasarlara neden olabilir. Bu noktada bir fritöze neler koymamanız gerektiğini bilmek, uzun vadeli ve en iyi performansta kullanmanızı sağlıyor. İşte airfry için asla kullanılmaması gereken o malzemeler…
SU
Özellikle hava fritözünü temizlemek için internette sıklıkla görülen çekmece bölümünü su ve sabunla doldurma fikri, büyük bir hata olabiliyor. Bunun yerine hava fritözünü yoğun suya maruz bırakmak yerine yumuşak bir sünger ve standart bir sabun kullanarak soğuduktan sonra hafifçe ovalayarak temizleyebilirsiniz.
ERİYEN PEYNİRLER
Fritözlerde eriyen peynir pişirmek, büyük bir riske dönüşebilir. Bunun için bir tava veya tost makinesi kullanmak daha iyi bir alternatif olarak öne çıkıyor. Hava fritözünde eriyen bir peynir, fritöz içerisinde yapışkan bir tabakayla çıkarılamaz bir faciaya dönüşerek makineyi kullanılamaz hale getirebilir.
KEK HAMURU GİBİ SIVI KARIŞIMLAR
Her ne kadar kek pişirme konusunda oldukça maharetli olduğunu bilsek de bu fritözleri kullanırken kek hamuru gibi sıvı kıvama sahip hamurları direkt makinenin içine dökülmemesine dikkat etmeniz gerekiyor. Sıvı kıvamdaki bu hamur, fritözün etrafına ve ısıtma elemanlarına yapışabilir, hatta fanın çalışmasına engel olarak yangın çıkması gibi felaketlerle bile sonuçlanabilir.
PATLAMIŞ MISIR
Patlamış mısır, mikrodalgada da pişirilebilse de bir hava fritözleri için doğru bir pişirme alternatifi değil ne yazık ki. Fritözler, mısırların hepsini patlatamayacağı gibi fanlar tarafından oluşturulan akım, mısır tanelerinin makinenin iç kısmında savrularak istenmeyen sıkışmaya neden olabilir. Bu durum ise; makinelerde geri dönüşü olmayan hasarlar bırakabilir.
SPREY YAĞ
Hava fritözleri, her ne kadar "az yağ ile en sağlıklı besinler" mottosuyla hareket etse de belli miktarda yağa ihtiyaç duyabilir. Bunun için kullanılan "sprey formundaki yağlar" yapışmaz yüzeye sahip hava fritözü sepetinin kalitesini zamanla düşürebilir.