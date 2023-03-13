Makinenizi kullanılmaz hale getiriyor! Airfryer kullanırken asla pişirmemeniz gereken o besin…

KEK HAMURU GİBİ SIVI KARIŞIMLAR Her ne kadar kek pişirme konusunda oldukça maharetli olduğunu bilsek de bu fritözleri kullanırken kek hamuru gibi sıvı kıvama sahip hamurları direkt makinenin içine dökülmemesine dikkat etmeniz gerekiyor. Sıvı kıvamdaki bu hamur, fritözün etrafına ve ısıtma elemanlarına yapışabilir, hatta fanın çalışmasına engel olarak yangın çıkması gibi felaketlerle bile sonuçlanabilir.

PATLAMIŞ MISIR Patlamış mısır, mikrodalgada da pişirilebilse de bir hava fritözleri için doğru bir pişirme alternatifi değil ne yazık ki. Fritözler, mısırların hepsini patlatamayacağı gibi fanlar tarafından oluşturulan akım, mısır tanelerinin makinenin iç kısmında savrularak istenmeyen sıkışmaya neden olabilir. Bu durum ise; makinelerde geri dönüşü olmayan hasarlar bırakabilir.