Mayalı Hamurdan Neler Yapılır? Artan Mayalı Hamurla Ne Yapılır, Nasıl Değerlendirilir?

Mayalı hamurdan neler yapılır sorusunun cevabı oldukça geniş bir yelpazede olabilir. Pek çok lezzetli yiyecek yapımında kullanılan mayalı hamurla ilgili mayalı hamurla neler yapılır sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Peki artan mayalı hamurla ne yapılır, nasıl değerlendirilir? Gelin bu ve bunun gibi soruları cevapladığımız, birbirinden lezzetli tarifler verdiğimiz bu metni hep beraber okuyalım.

Mayalı Hamurdan Neler Yapılır?

Mayalı hamur, özellikle ekmek yapımında kullanılan temel bir malzemedir ancak aynı zamanda farklı tariflerde de kullanılabilir. Mayalı hamur; yumurtalı ramazan pidesi, kaşık dökmesi, kahvaltılık çörek, simit pişi, yufkadan fındık lahmacun, halka pişi, tuzlu lokma, peynirli dızmana böreği, tavada mayalı katmer, susamlı pişi, tava çöreği, maydanozlu pişi, göçmen böreği, doyuran pizza, yağsız poğaça, orjinal ramazan pidesi, patatesli bazlama vb gibi birçok üründe kullanılmaktadır. Mayalı hamurdan yapabileceğiniz birkaç ürüne örnekler aşağıdaki gibi verilmiştir.

PİZZA: Mayalı hamurdan pizza yapmak oldukça kolaydır. Hamuru açın, üzerine sos, peynir ve sevdiğiniz diğer malzemeleri ekleyin, fırına verin ve pişirin.

KANEPELER: Hamuru küçük parçalara ayırın, üzerine zeytinyağı ve baharatlar ekleyin, fırına verin ve kızarana kadar pişirin. Sonra üzerine istediğiniz malzemeleri ekleyerek lezzetli atıştırmalıklar yapabilirsiniz.

FOCACCIA: Mayalı hamurun üzerine zeytinyağı, tuz ve baharatlar eklenerek hazırlanan İtalyan bir ekmek türü olan focaccia yapmak için kullanılabilirsiniz.

PANCAKE: Mayalı hamuru sıvı malzemeler ve yumurta ile karıştırarak puf pancakeler yapmak için kullanılabilirsiniz.

KANİKULE: Mayalı hamurunuzu, çikolata veya reçel gibi tatlı malzemelerle doldurarak kızartabilirsiniz. Tatlı birer atıştırmalık olacak bu tarifin hazırlanması kolay ve pratiktir.

PRETZEL: Mayalı hamurunuza şekil vererek ve üzerine tuz veya susam ekleyerek kolaylıkla pişen lezzetli bir atıştırmalık hazırlayabilirsiniz.

ÇÖREK: Mayalı hamuru, şeker ve tarçın gibi baharatlarla karıştırarak lezzetli bir çörek yapabilirsiniz.

EKMEK KIZARTMASI: Mayalı hamuru küçük parçalara ayırarak kızartabilir ve üzerine pudra şekeri serperek servis yapabilirsiniz.

ÇİĞ BÖREK: Hamuru açtıktan sonra içine peynir veya kıyma ile hazırladığınız harçtan ekleyip, kapatın. Daha sonrasında hazırladığınız hamurları kızartarak çiğ börek elde edebilirsiniz.

LAVAŞ: Hamuru geniş bir şekilde merdane veya oklava yardımıyla açtıktan sonra yağsız tavada ya da sacda kızartarak lavaş yapabilirsiniz.

ÇITIR EKMEK: Hamuru açın ve üzerine zeytinyağı, tuz ve baharatlar ekleyin. Dilimleyin ve fırına verin. Çıtır ekmekleriniz hemen hazır!

KAŞIK DÖKMESİ TARİFİ: Hamuru kaşıkla kırarak pişirin ve üzerini kızartın. Sonrasında servis yapın.

BAGEL: Mayalı hamurunuza şekil verdikten sonra, üzerine susam veya çörek otu ekleyin. Fırına verin ve pişirin. Bagel ekmekleriniz hazır olmuştur.

YUMURTALI RAMAZAN PİDESİ: Hamura şekil verin ve üzerine yumurta sarısı sürün. Şekil verilen pidelerin üzerine susam ve çörek otu dökerek pideleri fırında pişirin.

Artan Mayalı Hamurla Ne Yapılır?

Artan mayalı hamur, genellikle ekmek, pizza, poğaça, börek gibi hamur işlerinin yapımında kullanılan hamurun fazlasıdır. Hamurun hazırlanması sırasında gereken miktardan fazla yapılmış ya da kullanılmadan önce mayalanarak hacmi artmış hamurun artan kısmına denir. Bu artan hamur, çöpe atmak yerine farklı tariflerde kullanılarak değerlendirilebilir. Mayalı hamur, pek çok lezzetli yiyecek yapımında kullanılabilir. Artan mayalı hamurunuzla farklı tarifler deneyebilirsiniz. Ekmek kızartması, pizza, focaccia, kruvasan, çörek, bagel, kanepeler, çıtır ekmek ve çörek çubukları yapabilirsiniz. Kendi yaratıcılığınızı kullanarak da farklı tarifler yaratabilirsiniz. Artan mayalı hamur atılmadan önce değerlendirilebilir ve artan mayalı hamurların değerlendirilmesi için birçok seçenek mevcuttur.

Artan Mayalı Hamur Nasıl Değerlendirilir?

Artan mayalı hamuru buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Hamuru hava almayan bir kapta saklayarak ve buzdolabında 1-2 gün boyunca bekleterek muhafaza edebilirsiniz. Ancak hamur buzdolabında olduğu süre boyunca mayalanmaya devam edeceği için hamurun hacmi artabilmektedir. Bu nedenle hamurunuzun hacminin artmasını istemiyorsanız, hamuru buzdolabına koymadan önce bir poşete veya kapaklı bir kabın içine yerleştirerek üzerine ağırlık koyabilirsiniz. Ayrıca, hamuru kullanmadan önce mutlaka oda sıcaklığına gelmesi için birkaç saat bekletmeniz gerekebilir. Metnimizde verilen bu tarifler, artan mayalı hamuru değerlendirmek için sadece birkaç örnektir. Kendi yaratıcılığınızı kullanarak farklı tarifler deneyebilirsiniz.