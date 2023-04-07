Mayonez Neyden Yapılır? Mayonez Ham Maddesi Nedir, İçinde Ne Var?

Mayonez neyden yapılır sorusuna yanıt verirken kullanılan tüm malzemelerden bahsetmek gerekir. Özellikle en çok üzerinde durulan konu mayonezde yumurta var mı sorusudur. Bununla birlikte doğal beslenmek isteyen kişiler evde mayonez nasıl yapılır konusunda da oldukça merak içerisindedir. Mayonez ham maddesi nedir, içinde ne var sorularının tüm yanıtlarını araştırdık ve yazımızın devamında sizler için paylaştık.

Mayonez Neyden Yapılır?

Mayonez hem evlerde hem de restoranlarda en çok kullanılan gıda türlerinden biridir. 1700'lü yıllarda Fransa ve İspanya arasında gerçekleşen bir savaş sırasında Mahon Limanının Fransızlar tarafından işgal edilmesi ile yaygınlaştığı bilinmektedir. Bu nedenle tarifin Fransızlara mı yoksa İspanyollara mı ait olduğu tam olarak bilinmemektedir. Mayonezin birçok farklı türü bulunur. Bu türlere göre de malzemelerinde farklılıklar olabilir. Genel olarak yumurta sarısı, su, sirke, sıvı yağ, tuz ve limon gibi malzemelerden üretildiği söylenebilir.

Mayonez Çeşitleri Nelerdir?

Mayonez özellikle Fransız mutfağında çok önemli bir yere sahiptir. Daha çok patates kızartması gibi yiyecekler ile birlikte sıklıkla tüketilir. Ancak salatalarda da çok fazla tüketildiğinden bahsedilebilir. Market raflarında da mayonezin birçok türünü görmek mümkündür. Organik, sarımsaklı ve glutensiz mayonez türleri en çok tercih edilenler arasındadır. Bu çeşitlerde de malzeme farklılıkları oldukça öne çıkan detaylar arasında yer alır.

Evde Mayonez Nasıl Yapılır?

Mayonezi hazır olarak satın almak kişilerin aklında türlü soru işaretlerine neden olabilmektedir. Böyle durumlarda daha güvenli mayonez tüketimi için kişilerin bu gıdayı evlerinde de hazırlayabilmesi mümkün olur. Evde mayonez yapımı için şu malzemeler gereklidir:

2 yumurta sarısı

1.5 su bardağı kadar bitkisel yağ

İki yemek kaşığı sirke

İki yemek kaşığı limon suyu

Bir çay kaşığı tuz

Bu malzemeleri bir araya getirdikten sonra ilk olarak yumurta sarılarını sirke, tuz ve limon suyu ile karıştırmak gerekir. DAhs onra da yağı ilave etmek yeterli olur. Birkaç saat dolapta beklettikten sonra mayonezi kullanmaya başlamak mümkün olur.

Mayonez Kalori ve Besin Değeri

Mayonezin kalori miktarı birçok sos türüne göre daha yüksektir. Bu nedenle de uzmanlar tarafından sıklıkla eleştirilmektedir. Mayonezin içeriğine bakıldığında 100 gramda yaklaşık olarak 700 kalori olduğundan bahsetmek mümkündür. Bunun yanında 80 gram yağ, 42 mg kolesterol de bulunur. Bunlara ek olarak 635 mg soydum da içerir. Yağ oranı yüksek olduğu için de diyet yapan kişilerin diyetisyen kontrolünde kullanması önemlidir.