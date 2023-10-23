Meğer usta turşucuların sırrı buymuş! Erimeyen, kütür kütür salatalık turşusu için yapmanız gerekenler...

Turşu tüketmek; pek çok hastalığa karşı fayda sağlar. Bağışıklık sisteminin korur ve güçlenmesini sağlar. İçeriğinde yer alan bakteriler, bağırsak florasının zenginleşmesini sağlayarak bağışıklık sistemini destekler. Turşu suyu içmek; kış aylarında hasta olmamak için yardımcı niteliktedir, grip ve nezleye karşı koruma sağlar.
ADIM ADIM SALATALIK TURŞUSU NASIL KURULUR?
Turşuyu kuracağınız salatalıkları temiz bir şekilde yıkayın.
Orta boyda cam bir kavanoza ya da bidona salatalıkları dik bir biçimde yerleştirin.
Dilerseniz salatalıkların arasında sarımsak da yerleştirerek lezzetini ve faydalarını artırabilirsiniz.
SOĞUMASI İÇİN BEKLEYİN
Daha sonra salatalıkların üzerini az miktarda geçecek şekilde kaynatıp soğuması için beklediğiniz suyu kavanoza ekleyin. Suyu kaynattıktan sonra soğuması için beklemeniz turşunun kıtır kıtır olmasını sağlar.
Turşunun içerisine eklediğiniz suyun içme suyu olmasına dikkat edin.
Ardından kavanozun içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ve üzüm sirkesi ilave edin. Sirkenin asitli yapısı turşunun bakteri ve mantarlardan korunmasını sağlar.
KAYA TUZU KULLANIN
Kavanozun içerisine 1 çay kaşığı toz şeker ilave ederek kavanozun kapağını kapatın. Daha sonra kavanozu 3 kere ters çevirerek içerisindeki tuz ve şekerin erimesini sağlayın. Turşunun sert bir yapıya sahip olabilmesi için kaya tuzu kullanın.
Hazırlamış olduğunuz turşuyu serin bir ortamda 1,5 hafta boyunca bekletin.
1,5 haftanın sonunda turşuyu kontrol edin ve eğer istediğiniz kıvamda ise tüketebilirsiniz.
UYARI: Turşu yüksek derecede sodyum içerdiği için tansiyon, böbrek ve diyabet hastası olan kişiler ile mide sorunu bulanan kişilerin tüketmeden önce bir doktora danışmadan tüketmesi tavsiye edilmez.