Meğer usta turşucuların sırrı buymuş! Erimeyen, kütür kütür salatalık turşusu için yapmanız gerekenler...

SOĞUMASI İÇİN BEKLEYİN Daha sonra salatalıkların üzerini az miktarda geçecek şekilde kaynatıp soğuması için beklediğiniz suyu kavanoza ekleyin. Suyu kaynattıktan sonra soğuması için beklemeniz turşunun kıtır kıtır olmasını sağlar. Turşunun içerisine eklediğiniz suyun içme suyu olmasına dikkat edin. Ardından kavanozun içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ve üzüm sirkesi ilave edin. Sirkenin asitli yapısı turşunun bakteri ve mantarlardan korunmasını sağlar.

KAYA TUZU KULLANIN Kavanozun içerisine 1 çay kaşığı toz şeker ilave ederek kavanozun kapağını kapatın. Daha sonra kavanozu 3 kere ters çevirerek içerisindeki tuz ve şekerin erimesini sağlayın. Turşunun sert bir yapıya sahip olabilmesi için kaya tuzu kullanın.