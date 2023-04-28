Mercimek çorbası kaç dakikada pişer, tencerede, düdüklüde yeşil ve kırmızı mercimek çorbası kaç dakika kaynatılır gibi sorular birçok insan tarafından sorulan ve cevabı aranan sorulardandır. Mercimek çorbasının sık kullanılması ve tercih edilmesiyle mercimek çorbası kaç dakikada pişer, tencerede, düdüklüde yeşil ve kırmızı mercimek çorbası kaç dakika kaynatılır soruları yaygınlaşmış ve insanlar bu sorulara cevap aramıştır. Peki mercimek çorbası kaç dakikada pişer?

Mercimek Çorbası Kaç Dakikada Pişer?

Mercimek çorbası pişirme süresi, kullanılan malzemelere, özellikle de mercimeklerin türüne ve pişirme yöntemine bağlı olarak değişebilir. Ancak genellikle, kırmızı veya yeşil mercimekle yapılan bir çorba yaklaşık 30-40 dakika içinde pişirilebilir. Mercimeklerin daha hızlı pişmesini istiyorsanız, önceden suda bekletilmiş mercimekler kullanabilirsiniz. Ayrıca, çorbanın pişme süresini azaltmak için bütün malzemeleri önceden doğrayabilir veya blenderdan geçirebilirsiniz. Ancak, bu durumda çorbanın kıvamı ve lezzeti değişebilir. Mercimek çorbasını pişirirken, düzenli olarak karıştırarak ve gerektiğinde su ekleyerek kontrol etmeniz önemlidir. Ayrıca, çorbanın pişme süresini, çorbanın istenen kıvamına ve lezzetine göre ayarlayabilirsiniz.

Tencerede, Düdüklüde Yeşil ve Kırmızı Mercimek Çorbası Kaç Dakika Kaynatılır?

Tencerede Yeşil Mercimek Çorbası Pişirme Süresi:

Yeşil mercimeklerinizi yıkayın ve süzün.

Tencereye 1 litre su ekleyin ve kaynatın.

Kaynayan suya yeşil mercimekleri ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatın ve orta ateşte 30-40 dakika kadar pişirin.

Mercimekler iyice pişene kadar ara sıra karıştırın.

Pişen mercimekleri blenderdan geçirin veya çatalla ezerek püre haline getirin.

Son olarak tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak limon suyu ekleyin. Çorba kaynatılıp tencereden alınabilir.

Düdüklüde Yeşil Mercimek Çorbası Pişirme Süresi:

Yeşil mercimekleri yıkayın ve süzün.

Düdüklü tencereye 1 litre su ekleyin ve kaynatın.

Kaynayan suya yeşil mercimekleri ekleyin.

Düdüklü tencerenin kapağını kapatın ve yüksek ateşte 10 dakika kadar pişirin.

Düdüklü tencerenin basıncı düştükten sonra, tencerenin kapağını açın.

Pişen mercimekleri blenderdan geçirin veya çatalla ezerek püre haline getirin.

Son olarak tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak limon suyu ekleyin. Çorba kaynatılıp tencereden alınabilir.

Tencerede Kırmızı Mercimek Çorbası Pişirme Süresi:

Kırmızı mercimekleri yıkayın ve süzün.

Tencereye 1 litre su ekleyin ve kaynatın.

Kaynayan suya kırmızı mercimekleri ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatın ve orta ateşte 30-40 dakika kadar pişirin.

Mercimekler iyice pişene kadar ara sıra karıştırın.

Pişen mercimekleri blenderdan geçirin veya çatalla ezerek püre haline getirin.

Son olarak tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak limon suyu ekleyin. Çorba kaynatılıp tencereden alınabilir.

Düdüklüde Kırmızı Mercimek Çorbası Pişirme Süresi:

Kırmızı mercimekleri yıkayın ve süzün.

Düdüklü tencereye 1 litre su ekleyin ve kaynatın.

Kaynayan suya kırmızı mercimekleri ekleyin.

Düdüklü tencerenin kapağını kapatın ve yüksek ateşte pişirmeye devam edin.

Son olarak tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak limon suyu ekleyin. Çorba kaynatılıp tencereden alınabilir.

Mercimek Çorbası Faydaları Nelerdir?

Mercimek çorbası birçok fayda sağlayan besleyici bir yiyecektir. İşte bazı önemli faydaları: