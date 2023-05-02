Mercimek Çorbasının Yanına Ne Gider? Mercimek Çorbasının Yanına Ne Yapılır, Hangi Ana Yemek ve Salata Gider?

Herkes sofrasında mercimek çorbası bulundurmayı sever. Mercimek çorbasının yanına ne gider, sorusuna mercimek çorbasının yanına et, tavuk, baklagiller gibi neredeyse tüm yemekler yakışır yanıtını verebiliriz. Mercimek çorbası yanına ne gider ya da ne yapılır, dediğimizde kahvaltı vaktine bile çok yakışacağını öğreniriz. Mercimek çorbasının yanına makarna gider mi, sorusuna makarna türlerinin yanına yakışacağı yanıtını veririz. Hangi salata yapılır, dediğimizde protein salatalarının yakışacağını öğreniriz.
Mercimek çorbası bir tahıl çorbasıdır. Kimi tariflerde un kavurularak yapılır, kim tariflerde ise patates ile yapılır. Nasıl yapılırsa yapılsın mercimek çorbası sofralarımızın vazgeçilmezidir. Hemen hemen her evde haftada birçok defa pişirilir. İki çeşit mercimek vardır mercimek çorbası kırmızı mercimekten yapılır. Mercimek çorbası besleyici ve doyurucudur. Ev yapımı tavuk suyu ile hazırlandığında daha da lezzetli olur. Diyet yapanlar için de kalori seviyesi ideal seviyededir. 1 porsiyon mercimek çorbasında 84 kalori bulunmaktadır. Bu nedenle mercimek çorbasının yanına diyet yemekleri de yakışır.
Mercimek çorbasının yanına salatadan ana yemeğine birçok yemek yapmayı düşünürüz. Mercimek çorbasının yanına yapılacak yemekler o kadar çoktur ki liste yapmak oldukça zor olacaktır. Sizler için en yakışan yemekleri şu şekilde sıralayabiliriz:
Mercimek çorbasının yanında ana yemek kadar salata da önemlidir. Mercimek çorbasının yanına birçok yemek yakıştığı gibi çoğu salata da fazlasıyla yakışır. Mercimek çorbasının yanına yakışacak salataları şu şekilde sıralayabiliriz:
Mercimek çorbasıyla birlikte hazırlanabilecek birkaç menü fikrini sizin için derledik.