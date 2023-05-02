Mercimek Çorbasının Yanına Ne Gider? Mercimek Çorbasının Yanına Ne Yapılır, Hangi Ana Yemek ve Salata Gider?

Herkes sofrasında mercimek çorbası bulundurmayı sever. Mercimek çorbasının yanına ne gider, sorusuna mercimek çorbasının yanına et, tavuk, baklagiller gibi neredeyse tüm yemekler yakışır yanıtını verebiliriz. Mercimek çorbası yanına ne gider ya da ne yapılır, dediğimizde kahvaltı vaktine bile çok yakışacağını öğreniriz. Mercimek çorbasının yanına makarna gider mi, sorusuna makarna türlerinin yanına yakışacağı yanıtını veririz. Hangi salata yapılır, dediğimizde protein salatalarının yakışacağını öğreniriz.

Mercimek Çorbasının Yanına Ne Gider?

Mercimek çorbası bir tahıl çorbasıdır. Kimi tariflerde un kavurularak yapılır, kim tariflerde ise patates ile yapılır. Nasıl yapılırsa yapılsın mercimek çorbası sofralarımızın vazgeçilmezidir. Hemen hemen her evde haftada birçok defa pişirilir. İki çeşit mercimek vardır mercimek çorbası kırmızı mercimekten yapılır. Mercimek çorbası besleyici ve doyurucudur. Ev yapımı tavuk suyu ile hazırlandığında daha da lezzetli olur. Diyet yapanlar için de kalori seviyesi ideal seviyededir. 1 porsiyon mercimek çorbasında 84 kalori bulunmaktadır. Bu nedenle mercimek çorbasının yanına diyet yemekleri de yakışır.

Mercimek Çorbasının Yanına Ne Yapılır, Hangi Ana Yemek gider?

Mercimek çorbasının yanına salatadan ana yemeğine birçok yemek yapmayı düşünürüz. Mercimek çorbasının yanına yapılacak yemekler o kadar çoktur ki liste yapmak oldukça zor olacaktır. Sizler için en yakışan yemekleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Karnıyarık

Mantı

Karışık kızartma

Sebzeli pirinç pilavı

Sebzeli bulgur pilavı

Kâğıt kebabı

Dolma

Lahmacun

Dalyan köfte

Tavuk sarma

İzmir köfte

Kuru köfte

Tas kebabı

Pesto soslu makarna

Salçalı makarna

Sebzeli makarna

Fırında makarna

Kıymalı makarna

Patlıcan kebabı

Orman kebabı

Fellah köftesi

Bahçıvan kebabı

İç pilavlı tavuk dolması

Mercimek Çorbasının Yanına Hangi Salata Gider?

Mercimek çorbasının yanında ana yemek kadar salata da önemlidir. Mercimek çorbasının yanına birçok yemek yakıştığı gibi çoğu salata da fazlasıyla yakışır. Mercimek çorbasının yanına yakışacak salataları şu şekilde sıralayabiliriz:

Yoğurtlu kırmızıbiber salatası

Börülce salatası

Karnabahar salatası

Mevsim salata

Sezar salata

Ton balıklı salata

Patates salatası

Barbunya piyazı

Fasulye piyazı

Yoğurtlu kabak salatası

Gavurdağ salatası

Babagannuş

Buğday salatası

Yeşil salata

Mercimek çorbasıyla birlikte hazırlanabilecek birkaç menü fikrini sizin için derledik.