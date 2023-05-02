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Mercimek Çorbasının Yanına Ne Gider? Mercimek Çorbasının Yanına Ne Yapılır, Hangi Ana Yemek ve Salata Gider?

Akşam yemekleri hazırlanırken ilk akla gelen ne çorbası yapacağımızdır. Mercimek çorbası yapmaya karar verdiyseniz mercimek çorbasının yanına ne gider diye düşünürsünüz. Mercimek çorbası yanına ne gider veya ne yapılır, diye düşündüğümüzde aklımıza birçok yemek çeşidi gelir. Mercimek çorbasının yanına makarna gider mi, sorusuna salçalı makarnanın çok yakışacağı yanıtını verebiliriz. Hangi salata yapılır, sorusuna ise aklınıza gelen neredeyse tüm salata çeşitlerinin yakışacağı yanıtını veririz.

Giriş Tarihi: 02.05.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 10:07
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MERCİMEK ÇORBASININ YANINA NE GİDER? MERCİMEK ÇORBASININ YANINA NE YAPILIR, HANGİ ANA YEMEK VE SALATA GİDER?

Herkes sofrasında mercimek çorbası bulundurmayı sever. Mercimek çorbasının yanına ne gider, sorusuna mercimek çorbasının yanına et, tavuk, baklagiller gibi neredeyse tüm yemekler yakışır yanıtını verebiliriz. Mercimek çorbası yanına ne gider ya da ne yapılır, dediğimizde kahvaltı vaktine bile çok yakışacağını öğreniriz. Mercimek çorbasının yanına makarna gider mi, sorusuna makarna türlerinin yanına yakışacağı yanıtını veririz. Hangi salata yapılır, dediğimizde protein salatalarının yakışacağını öğreniriz.

Mercimek Çorbasının Yanına Ne Gider?

Mercimek çorbası bir tahıl çorbasıdır. Kimi tariflerde un kavurularak yapılır, kim tariflerde ise patates ile yapılır. Nasıl yapılırsa yapılsın mercimek çorbası sofralarımızın vazgeçilmezidir. Hemen hemen her evde haftada birçok defa pişirilir. İki çeşit mercimek vardır mercimek çorbası kırmızı mercimekten yapılır. Mercimek çorbası besleyici ve doyurucudur. Ev yapımı tavuk suyu ile hazırlandığında daha da lezzetli olur. Diyet yapanlar için de kalori seviyesi ideal seviyededir. 1 porsiyon mercimek çorbasında 84 kalori bulunmaktadır. Bu nedenle mercimek çorbasının yanına diyet yemekleri de yakışır.

Mercimek Çorbasının Yanına Ne Yapılır, Hangi Ana Yemek gider?

Mercimek çorbasının yanına salatadan ana yemeğine birçok yemek yapmayı düşünürüz. Mercimek çorbasının yanına yapılacak yemekler o kadar çoktur ki liste yapmak oldukça zor olacaktır. Sizler için en yakışan yemekleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Karnıyarık
  • Mantı
  • Karışık kızartma
  • Sebzeli pirinç pilavı
  • Sebzeli bulgur pilavı
  • Kâğıt kebabı
  • Dolma
  • Lahmacun
  • Dalyan köfte
  • Tavuk sarma
  • İzmir köfte
  • Kuru köfte
  • Tas kebabı
  • Pesto soslu makarna
  • Salçalı makarna
  • Sebzeli makarna
  • Fırında makarna
  • Kıymalı makarna
  • Patlıcan kebabı
  • Orman kebabı
  • Fellah köftesi
  • Bahçıvan kebabı
  • İç pilavlı tavuk dolması

Mercimek Çorbasının Yanına Hangi Salata Gider?

Mercimek çorbasının yanında ana yemek kadar salata da önemlidir. Mercimek çorbasının yanına birçok yemek yakıştığı gibi çoğu salata da fazlasıyla yakışır. Mercimek çorbasının yanına yakışacak salataları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Yoğurtlu kırmızıbiber salatası
  • Börülce salatası
  • Karnabahar salatası
  • Mevsim salata
  • Sezar salata
  • Ton balıklı salata
  • Patates salatası
  • Barbunya piyazı
  • Fasulye piyazı
  • Yoğurtlu kabak salatası
  • Gavurdağ salatası
  • Babagannuş
  • Buğday salatası
  • Yeşil salata

Mercimek çorbasıyla birlikte hazırlanabilecek birkaç menü fikrini sizin için derledik.

  • Mercimek çorbası, tavuklu tas kebabı, pirinç pilavı, kesme irmik tatlısı
  • Mercimek çorbası, İzmir köfte, fırında makarna, mevsim salatası, ıslak sünger pasta
  • Mercimek çorbası, anne köftesi, domatesli fırın makarna, yeşil salata, kadayıflı paşa sarması

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