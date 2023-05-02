Mercimek Köftesinin Yanına Ne Gider? Mercimek Köftesinin Yanına Ne Yapılır, Hangi Meze ve Salata Yakışır?

Mercimek köftesi, bulgur ve mercimekle yapılan çok lezzetli ve bir o kadar kolay bir yemektir. Sevmeyenin olmadığı bu güzel yemeği yapan kişiler yanına ne yapacağını bilemez bu nedenle mercimek köftesinin yanına ne gider sorusunu araştırır. Biz de bu yazımızda sizler için "Mercimek köftesinin yanına meze olarak ne yapılır, hangi çorba ve salata gider?" sorularının yanıtlarını araştırdık ve derledik. İşte detaylar…

Mercimek Köftesinin Yanına Ne Gider?

Çay saatlerinin vazgeçilmezi olan mercimek köftesi genellikle aperatif olarak yapılır. Genellikle yanına hafif yiyecekler ile tercih edilir. Mercimek köftesinin yanına çok yakışan lezzetler şunlardır:

Patates salatası,

Makarna salatası,

Ispanaklı börek,

Peynirli börek,

Patatesli börek,

Zeytinyağlı yaprak sarması,

Elmalı kurabiye,

Havuçlu cevizli kek.

Mercimek Köftesi Yanına Hangi Meze ve Salata Yakışır?

Mercimek köftesi genellikle hafif mezeler ve salatalar ile tercih edilir. Yanına marul ve domates ise en çok yakışan ikilidir. Mercimek köftesi yanına yakışacak meze ve salatalar şunlardır: