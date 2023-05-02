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Mercimek Köftesinin Yanına Ne Gider? Mercimek Köftesinin Yanına Ne Yapılır, Hangi Meze ve Salata Yakışır?

Günlerin vazgeçilmezi olan mercimek köftesi hakkında yanıtı en çok araştırılan soru “Mercimek köftesinin yanına ne gider?” sorusudur. Mercimek köftesi tek başına doyurucu ve lezzetli olsa da insanlar yanına eşlik edebilecek bazı lezzetler de arayabilir. Bu nedenle genellikle internet üzerinden “Mercimek köftesinin yanına ne yapılır, hangi meze ve salata yakışır?” sorusunun cevabını araştırır.

Giriş Tarihi: 02.05.2023 15:15 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 15:15
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MERCİMEK KÖFTESİNİN YANINA NE GİDER? MERCİMEK KÖFTESİNİN YANINA NE YAPILIR, HANGİ MEZE VE SALATA YAKIŞIR?

Mercimek köftesi, bulgur ve mercimekle yapılan çok lezzetli ve bir o kadar kolay bir yemektir. Sevmeyenin olmadığı bu güzel yemeği yapan kişiler yanına ne yapacağını bilemez bu nedenle mercimek köftesinin yanına ne gider sorusunu araştırır. Biz de bu yazımızda sizler için "Mercimek köftesinin yanına meze olarak ne yapılır, hangi çorba ve salata gider?" sorularının yanıtlarını araştırdık ve derledik. İşte detaylar…

Mercimek Köftesinin Yanına Ne Gider?

Çay saatlerinin vazgeçilmezi olan mercimek köftesi genellikle aperatif olarak yapılır. Genellikle yanına hafif yiyecekler ile tercih edilir. Mercimek köftesinin yanına çok yakışan lezzetler şunlardır:

  • Patates salatası,

  • Makarna salatası,

  • Ispanaklı börek,

  • Peynirli börek,

  • Patatesli börek,

  • Zeytinyağlı yaprak sarması,

  • Elmalı kurabiye,

  • Havuçlu cevizli kek.

Mercimek Köftesi Yanına Hangi Meze ve Salata Yakışır?

Mercimek köftesi genellikle hafif mezeler ve salatalar ile tercih edilir. Yanına marul ve domates ise en çok yakışan ikilidir. Mercimek köftesi yanına yakışacak meze ve salatalar şunlardır:

  • Çoban salata,

  • Mor lahana salatası,

  • Turşulu marul salatası,

  • Kimchi,

  • Havuç tarator,

  • Mor lahana tarator,

  • Amerikan salatası,

  • Şakşuka.

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