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Metabolizma hızlandıran zerdeçal çayı nasıl hazırlanır?

Antioksidan ve antienflamatuar özellikleri sayesinde zerdeçal, düzenli olarak tüketilmesi gereken en önemli baharatlardan biri haline geliyor. Aynı zamanda tüm bu etkiler ile birlikte kurkuminden kaynaklanan bağışıklık güçlendirici etki, metabolizmayı da hızlandırıyor. Bu nedenle zerdeçalın birçok formda tüketilmesi gerekiyor. Zerdeçal çayı ise bunlar arasında en çok tercih edilenlerden biri. İşte metabolizmayı hızlandıran mucizevi etkisi ile zerdeçal çayı tarifi...

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Giriş Tarihi: 17.09.2021 15:15
METABOLİZMA HIZLANDIRAN ZERDEÇAL ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Malzemeler:

  • 2 çay kaşığı öğütülmüş toz zerdeçal
  • 2 su bardağı su
  • 1 çay kaşığı zencefil
  • Yarım çay kaşığı bal
  • 2 çay kaşığı limon suyu

Hazırlanışı:

  • 2 su bardağı kadar suyu kaynadıktan sonra birkaç dakika dinlendirin.
  • O dinlenene kadar, demlik içerisinde zerdeçal, zencefil, bal ve limon suyu karışımını yapın ve üzerine sıcak suyu ekleyin.
  • 10 dakika kadar demlesini bekledikten sonra karışımı süzgeçten geçirin. Çayınız hazır!
  • Tadında değişiklik yapmak isterseniz bal ve limon oranını farklılaştırabilirsiniz.
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