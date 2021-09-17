Metabolizma hızlandıran zerdeçal çayı nasıl hazırlanır?
Antioksidan ve antienflamatuar özellikleri sayesinde zerdeçal, düzenli olarak tüketilmesi gereken en önemli baharatlardan biri haline geliyor. Aynı zamanda tüm bu etkiler ile birlikte kurkuminden kaynaklanan bağışıklık güçlendirici etki, metabolizmayı da hızlandırıyor. Bu nedenle zerdeçalın birçok formda tüketilmesi gerekiyor. Zerdeçal çayı ise bunlar arasında en çok tercih edilenlerden biri. İşte metabolizmayı hızlandıran mucizevi etkisi ile zerdeçal çayı tarifi...