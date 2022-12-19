Mısır Düdüklüde Kaç Dakikada Pişer? Süt Mısır Düdüklü Tencerede Ne Kadar Sürede, Hangi Ayarda Pişirilir?

Mısır düdüklü tencerede kaç dakikada pişer ve lezzetli olur mu diye denemek istiyorsanız dikkat etmeniz gerekenleri size bu yazımızda yazdık. Lezzetli bir mısır yemek için aldığınız mısırı nerede pişireceğiniz ya da ne kadar süre pişireceğiniz de önemlidir. Tencerede süt mısır kaç dakikada pişer ve lezzetli olur mu? Bu konu mısır pişirmek isteyen herkesin merak ettiği konudur çünkü herkes düdüklü tencere tercih etmek istemeye bilir. Düdüklü tencerede mısır nasıl pişer? İşte detaylar.

Mısır Düdüklü Tencerede Kaç Dakikada Pişer?

Mısırı düdüklü tencerede pişirmek mısır pişirmek isteyenlerin seçtiği pratik yollardan biridir. Ne kadar sürede piştiğinin önemli olduğu kadar düdüklü tencerede nasıl piştiği de önemlidir. Düdüklü tencerede mısır nasıl pişer ve püf noktaları nelerdir? Sizin için liste halinde hazırladık.

Düdüklü tencerenizi yarısından fazla mısırla doldurmamaya dikkat edin. Mısırlarınız rahat sığacak şekilde küçültmeniz önemlidir.

Düdüklüde mısır pişerken ne altı çok açık ne çok kapalı olmalı. Orta büyüklükte bir ocak gözü seçmelisiniz.

Saat tutmayı unutmayın. Düdüklü tencerede mısır ortalama 20-25 dakikada pişmektedir.

Kapağı açma sırasında düdüklünüzün iyice soğuduğuna emin olun. Unutmayın ki düdüklü tencere basınçlı bir tenceredir.

Tencerede Süt Mısır Kaç Dakikada Pişer?

Mısırı tencerede pişirmeyi seçmek daha uzun süreler ocak üstünde pişirme anlamına gelir. Bir nevi su ile beraber kaynayacağı için mısırı haşlama yöntemi olarak geçmektedir. İşte tencerede mısır pişirme yöntemi ve süresi;