Mumbar nerenin yemeği? Mumbar dolması hangi yöreye ait bir yemektir?

Türk Mutfağı lezzetlerinden biri olan ve sakatat kullanılarak yapılan mumbar dolması özellikle doğu yörelerinde çok sevilen ve tüketilen bir yemektir. Farklı yörelerde farklı şekillerde yapılabilen mumbar yemeği hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

MUMBAR NERENİN YEMEĞİ?

Mumbar yemeği Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sevilen ve tüketilen bir yemektir. Bölge genelinde farklı illerde ve farklı şekillerde yapılabilen mumbar yemeği genellikle Adana, Diyarbakır, Siirt ve Gaziantep yörelerinde daha sık yapılır ve tüketilir.

MUMBAR DOLMASI HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Doğu yöresine ait yemeklerden biri olan mumbar dolması Adana, Batman, Diyarbakır, Siirt ve Gaziantep gibi illerde yapılan bir yemektir. Mumbar dolması yöreden yöreye farklı tarif ve şekillerle yapılabilmektedir.

MUMBAR HAYVANIN HANGİ ORGANI?

Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde sıkça tüketilen yiyeceklerden biri olan mumbar sakatattan yapılan bir yemektir. Hayvanın bağırsaklarından yapılan mumbar dolması bölgede severek tüketilen yemeklerden biridir.

MUMBAR NEYDEN YAPILIR?

Mumbar yemeği özellikle koyun tercih edilmesi ile birlikte büyük ve küçükbaş hayvanların bağırsaklarından yapılan bir yemek türüdür. Mumbar dolmasında; bulgur ya da pirinç, kıyma ya da ciğer, iç fıstık, kuru nane, salça, soğan, karabiber malzemeleri kullanılır.

MUMBAR DOLMASI TARİHÇESİ

Mumbar dolmasının tarihi olarak Türk Mutfağındaki yeri kesin olarak bilinmemekle birlikte özellikle doğu kültürlerinde uzun yıllardan beri sofraları süsleyen bir yemek türüdür.