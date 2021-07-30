Mutfağın en zor sebzesi! İşte soğan doğramanın en kolay yolu

Mutfağın en önemli ipuçlarından biri olan soğanı doğrama püf noktaları, aslında düşünmediğiniz kadar basit olabilir. İşte o soğan doğramanın en kolay yolu…

DOĞRU KESMEK

Çoğu insan, bir soğanın sadece uçlarını keser ve ardından kabuğu soymaya çalışır. Fakat bu her zaman en iyi yöntem değildir. Soğanın katmanlarının kırılmasına neden olan bu teknik, sürekli olarak yeni bir katman bulmak zorunda kalmanızla sonuçlanabilir. Halbuki tek bir yumuşak hareketle kabuğu soymak ne kadar kolay olurdu? Bu size mutfakta gerçekten zaman kazandıracaktır. Neyse ki, yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken soğanı ortadan ikiye kesmek.

ORTADAN İKİYE BÖLÜN

Önce soğanın uçlarını kesin ve ardından soğanı uzunlamasına ikiye bölün. Bu sayede soğanın dış tabakasını bulmak ve kavramak çok daha kolay oluyor. Ayrıca, koptuğunda soğanı tekrar kavramak daha kolaydır. İdeal kesme biçimi sayesinde eşsiz bir soğan doğrayıcısı haline gelebilirsiniz.

GÖZ YAŞARMASINI ENGELLEMEK İÇİN

İşte en zor kısım bu noktadan itibaren başlıyor. Soğanı doğramaya başladığınız itibaren salınan öz suyu nedeniyle gözleriniz şiddetli bir biçimde yanmaya ve yaşarmaya başlayacaktır. Soğanı doğrama sürecinizi yavaşlatacak olan bu durumu aslında önlemenin yalnızca birkaç dakikalık yöntemi bulunuyor. Soğanı doğramaya başlamadan önce dondurucuya yerleştirerek bu sorunu çözebilirsiniz. Biraz beklettikten soğanı rahatça doğramaya başlayabilirsiniz.