Mutfaktaki kararsızlıkları bitirecek açıklama: Kahverengi ve beyaz pirinç arasındaki fark nedir?

Beslenme Uzmanı Stefani Sassos, pirincin tüm dünyadaki en temel besin ögelerinden biri olduğunu, üstelik vücudun birincil yakıtı olan zengin bir karbonhidrat kaynağı olduğunu belirtti. Fakat bu noktada; kahverengi ve beyaz pirinç arasındaki farkları bilmek önem taşıyor.

Kahverengi pirinç bir tam tahılken, beyaz pirinç aynı tahılın rafine edilmiş halidir. Her tam pirinç tanesi üç farklı bölümden meydana gelir. kepek, öz ve endosperm. Beyaz pirincin oluşturulması için bir öğütme işleminden geçirilir ve kepek, öz ayrılır. Kahverengi pirinç, öğütme işleminden geçmemiş "tam tahıl" olarak nitelendirilir ve bu nedenle kepeği ve özü korunur.

Çekirdeğin en dış tabakası olan kepek, lif içermesi sebebiyle kahverengi pirinç beyaz pirince göre daha yüksek lif oranına sahiptir. Orta katman ise; beyaz pirincin tek katmanı olan endosperm ve nişastadır. Üçüncü katman ise; vitaminler, mineraller, az miktarda protein ve sağlıklı yağlar barındıran bölümdür.

Kahverengi pirinç, beyaz pirinçten daha besleyici olsa da, beyaz pirinç tipik olarak öğütme işleminde kaybedilen besinlerin çoğuyla (fakat tamamıyla değil) zenginleştirilir, bu nedenle beslenme farkı düşündüğünüz kadar büyük değildir.