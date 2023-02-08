Mutfaktaki kararsızlıkları bitirecek açıklama: Kahverengi ve beyaz pirinç arasındaki fark nedir?

Beslenme Uzmanı Stefani Sassos, pirincin tüm dünyadaki en temel besin ögelerinden biri olduğunu, üstelik vücudun birincil yakıtı olan zengin bir karbonhidrat kaynağı olduğunu belirtti. Fakat bu noktada; kahverengi ve beyaz pirinç arasındaki farkları bilmek önem taşıyor.
KAHVERENGİ VE BEYAZ PİRİNÇ ARASINDAKİ FARK NEDİR?
Kahverengi pirinç bir tam tahılken, beyaz pirinç aynı tahılın rafine edilmiş halidir. Her tam pirinç tanesi üç farklı bölümden meydana gelir. kepek, öz ve endosperm. Beyaz pirincin oluşturulması için bir öğütme işleminden geçirilir ve kepek, öz ayrılır. Kahverengi pirinç, öğütme işleminden geçmemiş "tam tahıl" olarak nitelendirilir ve bu nedenle kepeği ve özü korunur.
Çekirdeğin en dış tabakası olan kepek, lif içermesi sebebiyle kahverengi pirinç beyaz pirince göre daha yüksek lif oranına sahiptir. Orta katman ise; beyaz pirincin tek katmanı olan endosperm ve nişastadır. Üçüncü katman ise; vitaminler, mineraller, az miktarda protein ve sağlıklı yağlar barındıran bölümdür.
Kahverengi pirinç, beyaz pirinçten daha besleyici olsa da, beyaz pirinç tipik olarak öğütme işleminde kaybedilen besinlerin çoğuyla (fakat tamamıyla değil) zenginleştirilir, bu nedenle beslenme farkı düşündüğünüz kadar büyük değildir.
Virani, "Her zaman beyaz pirincin iyi olduğunu söylerim, ancak beyaz pirinçte eksik olabilecek lifi, proteini eklemenin yollarını düşünü. Bunu pirincinize ıspanak veya siyah fasulye gibi sebzeler ekleyerek yapabilirsiniz" açıklamasında bulundu.
Tadı ve dokusu söz konusu olduğunda, kahverengi pirinç, genellikle beyaz pirince göre daha besleyici ve daha yoğun olma eğilimindedir.
Mutfakta kahverengi pirinç daha fazla emek gerektirebilir. Virani, "Kahverengi pirincin dış tabakası lif açısından zengin kepek tabakası olduğundan, beyaz pirinç gibi daha yumuşak bir doku oluşturmak için suyun bu tabakaya nüfuz etmesi gerekiyor" dedi. Bu durum, pişirmenin daha uzun sürdüğü ve yeterince uzun süre pişirilmezse beyaz pirince göre daha sert bir kıvama gelebileceği anlamına geliyor.
Hem kahverengi hem de beyaz pirinç, karbonhidrat kaynakları olsa da, her birinin kendi değeri vardır.
KAHVERENGİ PİRİNCİN FAYDALARI
Kahverengi pirinç, bir tür karmaşık karbonhidrat ve tam tahıldır. Araştırmalar, tam tahıl tüketmek ile kalp hastalığı, diyabet ve bazı kanserleri önleme arasındaki ilişkileri göstermektedir.
Bir fincan kahverengi pirinç, günlük önerilen lif değerinin (DV) yaklaşık %11'ini sağlar.
Kahverengi pirinç beyaz pirince göre biraz daha fazla protein içerir. Hem lif hem de protein, tok ve tok hissetmenize yardımcı olur ve kan şekerinizi sabit tutmanıza yardımcı olabilir.
Kahverengi pirinç, gerekli vitamin ve minerallerle doludur. Özellikle kahverengi pirinç, günlük ihtiyacınızın %19'unu magnezyum, %87'sini manganez, %21,3'ünü selenyum ve %32,5'ini B3 vitamini (aka niasin) için sağlar.
Beyaz pirince göre daha düşük glisemik indekse sahiptir, bu da kan şekerinin (veya glikozun) daha yavaş artması anlamına gelir ve bu da onu kan şekeri düzeylerini yönetmesi gerekenler için daha iyi bir seçenek haline getirir.
BEYAZ PİRİNCİN FAYDALARI
Sindirimi daha kolay beyaz pirinç bu nedenle tercih edilebilir. Her ne kadar kahverengi pirincin lif oranı daha yüksek olsa da, sindirim sorunları olanlar için beyaz pirinç daha iyi bir seçenek olabilir.
Antrenmandan önce idealdir. Yemek yedikten birkaç saat sonra egzersiz yapmayı planlıyorsanız, size enerji verecek ve kolaylıkla hareket etmenize yardımcı olacak basit, kolayca sindirilebilir karbonhidratlar sunduğu için beyaz pirinç en iyi seçimdir.
Zenginleştirilmiş beyaz pirinç, kahverengi pirince göre daha fazla folat (günlük ihtiyacın yaklaşık dörtte biri), yaklaşık aynı miktarda selenyum (günlük ihtiyacın yaklaşık dörtte biri) ve önemli miktarlarda (kahverengi pirinçten daha düşük olsa da) magnezyum, manganez ve B3 vitamini sunar.