Nohut Düdüklüde Kaç Dakikada Pişer? Islatılmış ve Islatmadan Nohut Düdüklü Tencerede Ne Kadar Sürede, Hangi Ayarda Pişirilir?

Nohut düdüklüde kaç dakikada pişer hakkında, ev hanımları bazı zamanlarda kafa karışıklığı yaşayabilmektedir. Elde bulunan düdüklü tencerenin kalitesi ve yapısı, içeriği; örneğin nohut yemeği düdüklüde kaç dk pişirilir gibi, yahut pişirilecek yerin de bu durumda etkisi bulunmaktadır. Dilerseniz Düdüklüde ıslatmadan nohut haşlama hakkındaki bilgileri birlikte inceleyelim...

Nohut Düdüklüde Kaç Dakikada Pişer?

Düdüklü tencere günümüz mutfakları içerisinde sayısız çeşit yemek için kullanılmakta olan bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Yemekleri hızlı pişirmesinden ötürü, özellikle ev hanımları tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Düdüklü tencerenin içerisinde, günlük yaşamda yapılmakta olan sayısız yemek gibi, nohut da kolaylıkla ve kısa sürede pişirilebilmektedir. Nohutlar, düdüklü tencerede yapılmak isteniyorsa, evvelinden su içerisinde bekletilmesine yahut haşlanmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Düdüklü tencere içerisine dahil edilerek pişirilmeye başlanan nohut, yaklaşık olarak 25 dakikanın sonunda hazır olmaktadır.

Islatılmış ve Islatmadan Nohut Düdüklü Tencerede Ne Kadar Sürede Pişirilir?

Nohut; eğer pişirilme işlemi gerçekleştirilmeden bir gece öncesinden üzerini iki parmak geçecek şekilde su içerisinde bekletilir ve yine suyun içerisinde bir tatlı kaşığı karbonat atılır ise çok daha kolay pişebilmektedir. Pişirme işlemi zamanı ise, tercihen nohut ıslatılmak isteniyorsa; ıslatılan nohut süzülmeli, düdüklü tencere içerisine dahil edilmeli, nohutun üstünü üç parmak geçecek şekilde su doldurulmalı ve de haşlanmaya terk edilmelidir. Tüm bu işlemlerin ardından ıslatılmış nohut düdüklü tencere içerisinde 25 dakikada pişebilmektedir. Islatılmamış nohut ise yine düdüklü içerisinde kesinlikle, ıslatılmış nohuta göre daha fazla su çekeceği için, artı olarak 2-3 parmak kadar daha fazla su doldurulmalıdır. Islanmamış nohutun pişirme zamanı ise, düdüklü tencere içerisinde 35 dakika olarak bilinmektedir.

Islatılmış ve Islatmadan Nohut Düdüklü Tencerede Hangi Ayarda Pişirilir?

Öncesinden ıslatılmış olan ve düdüklü tencerede yapılması tercih edilen nohutun, genellike orta ateşte pişirilmesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca eğer iki su bardağı kadar nohutu ıslattıktan sonra, en düşük olarak bilinen ısı ayarında pişirmeyi tercih edecek olanlar; düdüklü tencere içerisine dört su bardağı kadar kaynar su dökmelidir ve de 35 dakika süre boyunca pişirmelidir. Fakat tercihe bağlı olarak da orta ateşte pişirilebilmektedir. Önceden ıslatılmamış olan nohutun ise kısık ateşte pişirilmesi tavsiye edilmektedir.