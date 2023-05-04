Nohut yemeği etli ya da etsiz yapılabilen yemek çeşitlerinden biridir. Oldukça lezzetli olan bu yemeğin yanına tercih edilebilecek birçok farklı yemek türü mevcuttur. Bu yazımızda sizler için nohut yemeğinin yanına ne gider, nohutun yanına ne yapılır, hangi çorba ve salata yakışır gibi soruların cevaplarına yer verdik. Konuyla ilgili aklınıza takılan tüm bu soruların yanıtlarına yazımızın içerisinden ulaşabilirsiniz.

Nohut Yemeğinin Yanına Ne Gider?

Nohut yemeği pek çok kişinin severek yaptığı ve tükettiği yemek türlerinden biridir. Arzuya göre etli yapılabildiği gibi etsiz de yapımı mevcuttur. Ayrıca damak zevkine göre kavurmalı ya da pastırmalı yapılan nohut yemeği çeşitleri de bulunmaktadır. Günümüzde birçok kişi nohut yemeği yanına ne gider diye merak etmekte ve bu sorunun yanıtını bulmak için internet sitelerini ziyaret etmektedir. Nohut yemeğinin tek başına tüketimi çok fazla tercih edilmemektedir. Çoğunlukla yanında farklı yemek çeşitleriyle servis edilmektedir. Nohut yemeğinin yanına yakışan yemek türlerinden bazıları şunlardır:

Pirinç pilavı

Bulgur pilavı

Tavuk sote

Makarna

Sebzeli bulgur pilavı

Nohut yemeği yanına genellikle pilav çok sık tercih edilmektedir. Bu yemekler dışında nohutun yanına yoğurt, kuru cacık gibi daha farklı ve hafif yiyecekler de yapılabilir.

Nohutun Yanına Hangi Çorba ve Salata Yapılır?

Nohut, içerisinde yüksek oranda lif barındıran bir baklagil çeşididir. Lif bakımından zengin olduğu için sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkilere sahiptir. Nohut ile yapılan nohut yemeğinin de sağlık açısından birçok faydası vardır. Nohut yemeği oldukça besleyici yemek çeşitlerinden biridir. Son zamanlarda birçok kişi nohutun yanına ne gider sorusunun yanıtını merak etmektedir. Nohutun yanına yukarıda sıraladığımız yiyecekler dışında çorba ve salata türleri de tercih edilebilir. Çorba olarak mercimek çorbası ya da ezogelin çorbası çok yakışırken, salata olarak ise çoban veya gavurdağı salatası yapılabilir. Nohut yemeğinin yanında yapabilecek ve servis edilebilecek yiyecek çeşitleri kişisel zevklere göre değişebilmektedir.