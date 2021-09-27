Noodle nerenin yemeği? Noodle hangi ülkeye özgü bir yemektir?

Asya mutfağının bir ürünü olan noodle makarna türlerinden biridir. Aslında yapımı çok kolay olmasa da artık marketlerden kolayca alınıp yapılabilen bir ürün haline gelmiştir. Hem doyurucu hem de lezzetli olan noodle ile alakalı tüm merak edilenleri sizler için derledik.

NOODLE NERENİN YEMEĞİ?

Noodle geçmişi çok eski yıllara dayandığı bilinen un ve su ile hazırlanıp el yardımıyla uzatılıp çekilerek ince, uzun şekiller haline getirilen ve su da haşlanarak pişirilen bir tür makarnayı andıran Çin yemeğidir. Bir erişte ve şehriye türü olan noodle, Asya eriştesi ya da Çin eriştesi olarak da bilinmektedir. Aslında yapımı zor ve uğraştırıcı olan noodle 1958 yılından itibaren fabrikalaşarak paketlenmiş hazır noodle olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noodlelar yapımı kolay ve az maliyetli olduğu için oldukça tercih edilmektedir.

NOODLE HANGİ ÜLKENİN YEMEĞİ?

Noodle Çin mutfağına özgü yöresel yemeklerden biridir. İtalya ve Çin arasında tartışma sebebi olan noodle yemeğinin yapılan araştırmalar neticesinde Çin'e ait olduğu ortaya çıkmıştır.

NOODLE ÇEŞİTLERİ

Sadece Çin'de kalmayıp neredeyse tüm dünyaya yayılan bir lezzet olan noodle Türkiye'de de ilgiyle karşılanan bir yemektir. Noodle yemeğinin birbirinden farklı pek çok çeşidi bulunmaktadır. Tavuklu sebzeli noodle, yer fıstığı soslu noodle, baharatlı deniz ürünü ve Çin eriştesi, beyaz lahanalı ve sebzeli noodle, etli noodle, brokolili noodle, körili noodle, parmesan peynirli noodle vb. pek çok çeşidi bulunmaktadır.