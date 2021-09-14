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Paella nerenin yemeği? Paella hangi mutfağa / ülkeye özgüdür?

Pilav çeşitleri deyince dünya mutfağından akıllara pek çok farklı yemek çeşidi gelmektedir. Paella da bu çeşitler arasında dikkati çeken yemeklerden biridir. Peki, paella nerenin yemeğidir?

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Giriş Tarihi: 14.09.2021 14:43
PAELLA NERENİN YEMEĞİ?

Ülkemizde pilav oldukça sevilen bir yemek türüdür. Bir pilav türü olan pealla da ülkemizde son zamanlarda daha sık bilinip sevilmeye başlandı. Peki, paella hangi ülke mutfağından dünyaya yayılmıştır. İşte, paellaya dair tüm merak edilenler…

PAELLA NERENİN YEMEĞİ?

Ana malzemeleri pirinç ve safran olan paella, İspanyol mutfağından dünyaya yayılan lzeetlerden biridir. Dünyada bulunan birçok pilav çeşidi arasında kendine yer edinen paella; et, balık, sebze, deniz mahsulleri kullanılarak da farklı çeşitlerde yapılabilmektedir.

PAELLA HANGİ ÜLKENİN YEMEĞİ?

Dünya mutfağında oldukça tanınan ve sevilen paella İspanya'dan diğer mutfaklara yayılan bir yemektir. İspanya'nın Valencia ilinde meşhur olduğu ve oradan yayıldığı düşünülen paella farklı şekillerde ve malzemelerde sunumu gerçekleştirilen bir tür pilav yemeğidir.

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