Patates Kaç Dakikada Haşlanır? Tencerede ve Düdüklüde Bütün Kabuklu Patates Kaç Dk Haşlanır?

Kısa sürede yemek hazırlamak isteyenler tarafından patates kaç dakikada haşlanır, mutlaka öğrenilmelidir. Bütün patates düdüklüde kaç dakikada haşlanır diye soranlar için bu süre, tencere ile kıyasla çok daha kısadır ve 10 dakika gibi kısa bir zaman diliminde hazırlamak mümkündür. Kabuklu patates kaç dk haşlanır diye araştıranlar, kabuksuz olanlara göre biraz daha uzun sürdüğünü bilmelidir. Patates haşlarken suyuna tuz atılır mı? İşte detaylar…

Patates Kaç Dakikada Haşlanır?

Ana vatanı Güney Amerika olan patates, vitamin ve mineraller ile dolu bir kök sebzesidir. A, B5, B6, C vitaminleri nedeniyle insan vücudunun günlük vitamin ihtiyacını karşılamaya destek olur. İçindeki demir, bakır, potasyum, fosfor ve magnezyum sayesinde mineral alımına destek olur.

Patates günlük hayatta sıkça yenilen sebzelerin başında gelir. Mutfağımızdaki birçok tarifte yer alan patates, püre, garnitür ve kızartma olarak tüketilmesinin yanı sıra, yemeklerde, hamur işlerinde, salatalarda ve mezelerde kullanılır. Yemek yapmayı yeni öğrenenler için patatesin kaç dakikada haşlandığı merak uyandırıcı olabilir. Kabukları soyulmuş ve dilimlenmiş olan patateslerin normal bir tencerede haşlanma süresi 20 dakikadır. Kabuklu ve bütün olarak haşlanan patatesler ise yaklaşık 40-45 dakikada hazır hale gelir. Düdüklü tencereyi tercih edenler için bu süre çok daha kısadır. 10-15 dakika içinde patatesler haşlanmış olur.

Patates Haşlanırken Tuz Atılır mı?

Ev hanımları, çalışanlar, öğrenciler ve yemek yapmak için fazla vakti olmayanların bilmesi gereken bazı püf noktaları bulunur. Kaynar suyun içine biraz tuz atmak, daha hızlı haşlanmalarını sağlar. Patatesleri tencereye koyduktan sonra mutlaka soğuk su eklenmelidir. Sıcak su ile haşlanmamalıdır. Çünkü bu patateslerin dışının çabuk, içinin ise geç pişmesine neden olur. Ayrıca tencereye eklenen su, her zaman patateslerin boyunu geçmelidir. Aksi takdirde, bazıları haşlanırken bazıları sert kalabilir.