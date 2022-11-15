Patatesleri çıtır çıtır yapan yöntem! Kızartmadan önce bir çorba kaşığı eklerseniz…

Patateslerinizi haşlamadan önce fırını 240C'ye ısıtın. Millie, her patateste bir gevreklik ve kabarıklık dengesi elde etmek için ısının çok önemli olduğunu kaydetti. Fırın ısınırken patatesleri soyun ve 50 mm'ye 50 mm'lik parçalar halinde kesin.

1 ÇORBA KAŞIĞI SİRKE EKLEYİN

Soğuk suyla büyük bir tencereye koyun ve kaynatmadan önce bir çorba kaşığı sirke ekleyin. Bu noktada, kaynatmak için ısıyı azaltmanız ve spud'ların "yumuşayana kadar pişmesine" izin vermeniz gerekecektir. Patatesleri kavurmadan önce kurumaya bırakmanın önemine dikkat çeken Millie'ye göre, kaynattıktan sonraki adımlar da başarınız için çok önemli.

Bunu, onları sıvıdan çıkararak, süzülmeleri için bırakarak ve ardından yağlı kağıt üzerinde buharla kurutarak yapın. Patatesler kururken, derin bir kızartma tepsisine 200 gr yağ doldurun ve çok sıcak olana kadar fırına koyun.