Pişmaniye Neyden Yapılır? Pişmaniyenin İçinde Ne Var, Ana Maddesi Ne?

Pişmaniye neyden yapılır, oldukça kolay bir tarifi bulunmaktadır. Hoş kokulu ve değişik renkli pişmaniyeleri evde yapabilirsiniz. Bunun için pişmaniye nasıl yapılır öğrenmeli ve de pişmaniyenin içinde neler var bilinmelidir. Pişmaniye ana maddesi şeker, un, yağ ve tercihe göre kakaodan oluşmaktadır. Pişmaniyenin nasıl yapıldığını ve içinde neler olduğunu öğrenerek yediden yetmişe herkesin çok severek yediği bu şekerlemeyi hem evde yapabilir hem de gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz.
Pişmaniye,(Osmanlı Türkçesinde Peşmîne olarak da bilinir) ya da diğer isimleri ile pişmani, helvâ-yı kettân, peşîmânî helvâ, tel helva, çekme helva, tel tel, tepme helva, keten helva gibi isimlerle anılan bu şekerleme Anadolu'ya özgüdür. Bu geleneksel tatlı anadolu'nun hemen her yöresinde bulunmakla beraber Kocaeli ilinde yapılan şekli ve tadı ile daha ünlüdür.
Diğer şehirlerde farklı isimlerle anılan pişmaniye Eskişehir bölgesinde 'tel tel', Kastamonu' da "çekme" ya da "çekme helvası" olarak bilinmektedir. Yine "Peşmek", "tel helva", "keten helva"ve "çekme helva", pişmaniyenin farklı şekillerde piyasaya sunulan türleridir.
Anadolu'da çok yaygın olarak yapılan bu şekerleme ya da tatlı beyaz şeker, buğday unu, tereyağı, bitkisel margarin ile yapılmaktadır. Yapımı emek getiren bu geleneksel tatlı Osmanlı dönemine kadar dayanır. Ayrıca İzmit kentine özgü yiyeceklerden sayılmış ve de 2010 yılında "İzmit Pişmaniyesi" olarak "Coğrafi Tescil Belgesi" alınmıştır.
Yemeklerden sonra ve de kahvelerinizin yanına harika bir pişmaniye yapmak için öncelikle şu malzemeleri hazırlayın:
Şimdi yapım aşamasına geçelim.
İşte pişmaniyeniz hazır. Afiyet olsun.