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Pişmaniye Neyden Yapılır? Pişmaniyenin İçinde Ne Var, Ana Maddesi Ne?

Pişmaniye neyden yapılır, bakacak olduğumuzda en temel maddelerinin un, şeker ve de tereyağı ya da margarin olduğunu görürüz. Pişmaniye ana maddesini bunlar oluştururken içinde ne var olduğunu da öğreniriz. Bu şekerlemeyi yapmak için yalnızca malzemeleri bilmek yetmezken pişmaniye nasıl yapılır, sorusunun cevabını da bilmeliyiz. Nasıl yapıldığını öğrendikten sonra da dışarda sıkça karşılaşabileceğimiz pişmaniyeyi evde de yapabilirsiniz. Üstelik farklı aromalar vererek damak tadınıza göre de hazırlayabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 07.04.2023 14:54 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 14:54
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PİŞMANİYE NEYDEN YAPILIR? PİŞMANİYENİN İÇİNDE NE VAR, ANA MADDESİ NE?

Pişmaniye neyden yapılır, oldukça kolay bir tarifi bulunmaktadır. Hoş kokulu ve değişik renkli pişmaniyeleri evde yapabilirsiniz. Bunun için pişmaniye nasıl yapılır öğrenmeli ve de pişmaniyenin içinde neler var bilinmelidir. Pişmaniye ana maddesi şeker, un, yağ ve tercihe göre kakaodan oluşmaktadır. Pişmaniyenin nasıl yapıldığını ve içinde neler olduğunu öğrenerek yediden yetmişe herkesin çok severek yediği bu şekerlemeyi hem evde yapabilir hem de gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz.

Pişmaniyenin İçinde Ne Var?

Pişmaniye,(Osmanlı Türkçesinde Peşmîne olarak da bilinir) ya da diğer isimleri ile pişmani, helvâ-yı kettân, peşîmânî helvâ, tel helva, çekme helva, tel tel, tepme helva, keten helva gibi isimlerle anılan bu şekerleme Anadolu'ya özgüdür. Bu geleneksel tatlı anadolu'nun hemen her yöresinde bulunmakla beraber Kocaeli ilinde yapılan şekli ve tadı ile daha ünlüdür.

Diğer şehirlerde farklı isimlerle anılan pişmaniye Eskişehir bölgesinde 'tel tel', Kastamonu' da "çekme" ya da "çekme helvası" olarak bilinmektedir. Yine "Peşmek", "tel helva", "keten helva"ve "çekme helva", pişmaniyenin farklı şekillerde piyasaya sunulan türleridir.

Pişmaniyenin Ana Maddesi Nedir?

Anadolu'da çok yaygın olarak yapılan bu şekerleme ya da tatlı beyaz şeker, buğday unu, tereyağı, bitkisel margarin ile yapılmaktadır. Yapımı emek getiren bu geleneksel tatlı Osmanlı dönemine kadar dayanır. Ayrıca İzmit kentine özgü yiyeceklerden sayılmış ve de 2010 yılında "İzmit Pişmaniyesi" olarak "Coğrafi Tescil Belgesi" alınmıştır.

Pişmaniye Nasıl Yapılır?

Yemeklerden sonra ve de kahvelerinizin yanına harika bir pişmaniye yapmak için öncelikle şu malzemeleri hazırlayın:

  • 2, 5 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı su
  • Limon tuzu
  • 2 kase un
  • Buz kalıpları

Şimdi yapım aşamasına geçelim.

  1. 2, 5 su bardağı şekeri 1 su bardağı su ile karıştırarak kaynatmaya başlayın.
  2. Bir yandan da 2 kâse ununuzu tavaya alarak kavurun.
  3. Kaynamakta olan şerbetin kıvam alıp almadığını anlamak için de soğuk suya 1/2 damla damlatıyoruz ve de macun kıvamına geldiyse ocaktan alınız.
  4. Bu arada tepsinin üzerine limon tuzu atıp tereyağı ile yağlıyoruz. Daha sonra tepsimizin altına buz kalıpları koyarak bunları tahta kaşık yardımıyla karıştırın.
  5. İyice macun kıvamına gelince de elinize alın.
  6. Daha sonca önceden hazırlamış olduğunuz ve kavurduğumuz unu masa, tezgâha ya da ya da tepsiye dökün.
  7. Macun halka yapıp unun içine koyun.
  8. Macunu kopartmadan una yedirerek çekerek halka yapın.

İşte pişmaniyeniz hazır. Afiyet olsun.

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