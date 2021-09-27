Pizza nerenin yemeği? Pizza hangi ülkenin meşhur yemeğidir?

Yuvarlak bir hamurun üzerine sos ve isteğe bağlı farklı malzemeler konularak elde edilen pizza tüm dünya da sevilen yemeklerin başında gelmektedir. Hemen hemen bütün ülkelerin damak zevkine uyum sağlayan bu harika yemek geçmişten günümüze ilgiyi üzerinde bulundurmaya devam etmektedir.

PİZZA NERENİN YEMEĞİ?

Hamur çeşitlerinden biri olan pizza üzerine sos, domates, peynir, biber, sosis, sucuk, sebze çeşitleri, mantar, zeytin, mısır vb. malzemeler konularak elde edilmektedir. Dünyanın hemen hemen her yerinde yapılan bir yiyecek olan pizza aslen İtalyan mutfağına ait bir yemek türüdür.

PİZZA HANGİ ÜLKENİN MEŞHUR YEMEĞİ?

Pizza deyince akla gelen ilk ülke tabii ki İtalya'dır. Eski savaş zamanlarında kadınların hamurun üstüne buldukları yiyeceği koymaları ile ortaya çıkan pizza günümüzde oldukça sevilen ve fast food olarak da görülen yemeklerden biridir. Pizza İtalya'nın meşhur yemeği olmasıyla birlikte Amerika'da da gelişen ve piyasası olan bir yemek türüdür.

PİZZANIN ANAVATANI

Pizza savaş yıllarında yapılarak bulunmuş bir İtalyan yemeğidir. Anavatanı İtalya olan pizzanın pek çok farklı çeşitleri de vardır. Örneğin domates sosu ve mozzarella ile yapılan pizzanın Napoli'de ortaya çıktığı bilinmektedir. Ayrıca ABD'de pek çok farklı pizza çeşidi ortaya çıkaran ülkelerden biridir.