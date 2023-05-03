Pizzanın Yanına Ne Gider? Pizzanın Yanına Ne Yapılır, Hangi Çorba ve Meze Gider?

Eve pizza sipariş edildiğinde ya da evde kendiniz bir pizza yaptığınızda akılda oluşan ilk soru "Pizzanın yanına ne gider?" sorusudur. Bu sorunun yanıtı çorba, meze, başka bir yemek ya da bir içecek olabilir. Genellikle tek başına sadece bir içecekle tercih edilen pizzayı yalnız yemek istemeyenler "Pizza neyle servis edilir, yanında ne yenir?" sorularını araştırırlar. İşte evde pizza menüsü oluşturacaklar için lezzetli öneriler…

Pizzanın Yanına Ne Gider?

Öğlen, akşam ya da gece acıkıldığında sipariş etmek için akla ilk gelen seçenek pizzadır. Pizzayı yalnız tüketmek istemeyenler ya da evde bir pizza menüsü oluşturmak isteyenler için lezzetli pizza eşlikçileri önerilerimiz şu şekildedir:

Fırında baharatlı patates,

Patates kızartması,

Fırında tavuk nugget,

Ranch sos,

Turşu,

Gavurdağ salatası,

Ev yapımı limonata,

Soslu tavuk kanat,

Tavuk topları,

Soğan halkası,

Sufle,

Biber turşusu.

Pizza Yanına Hangi Çorba ve Meze Gider?

Pizza yanına hafif eşlikçiler isteyenler çorba ya da meze tercih etmelidir. Çünkü pizza biraz ağır bir yiyecek olduğu için hafif çorbalar ya da mezeler ile bir lezzet dengelenmesi daha doğru tercih olacaktır. Pizzanın yanına gidebilecek hafif ve lezzetli çorba, meze seçenekleri şunlardır: