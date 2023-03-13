Puding Su İle Yapılır Mı? Puding Sütsüz Olur Mu?

Canı tatlı çeken ve evdeki malzemelerle çabuk bir şekilde hazırlamak isteyenler için puding su ile yapılır mı sorusu bir hayli ilgi çekicidir. Hazır veya ev yapımı olsun puding sütsüz yapılır mı, başta ev hanımları olmak üzere birçoğu için merak uyandırıcıdır. En az sütle yapılanı kadar lezzetli ve kıvamlı olan sütsüz puding için gereken malzeme sayısı da bir o kadar azdır. Sütsüz puding nasıl yapılır ve malzemeleri arasında neler bulunur?

Puding Su ile Yapılır mı?

İster marketlerde hazır olarak satılanlar ister evde yapılanlar olsun, puding malzemeleri denildiği zaman akla ilk gelenlerden biri süttür. Her ne kadar sütlü tatlılardan biri olarak bilinse de puding aslında su ile de yapılabilen bir tariftir. Zevke göre hem su ile hem de süt ile çok kısa bir süre içinde kolaylıkla hazırlanabilir. Malzemelerinin az olması, onu oldukça ekonomik bir lezzet yapar. Bu yüzden, çoğu kişi tarafından tercih edilir. Tek başına tüketildiği gibi farklı tariflerde de kullanılan bir tatlıdır. Sütlü pudinge alışkın olanlar için su ile yapılanı biraz ilginç gelebilir. Nasıl yapıldığı ve malzemeleri arasında neler olduğu ise ayrıca merak edilir.

Su ile puding yapmak için öncelikle aşağıdaki malzemelere ihtiyaç vardır. Bunlar;

6 su bardağı su

6 yemek kaşığı nişasta

2,5 yemek kaşığı kakao tozu

1,5-2 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı damla veya kalıp çikolata (isteğe bağlı)

Hindistan cevizi (isteğe bağlı)

Sütsüz Puding Tarifi

Yukarıdaki malzemeler hazırlandıktan sonra puding yapımı için ilk olarak şeker, nişasta ve kakao tozu bir tencereye alınmalıdır.

Karışımın üzerine su ilave edilerek karıştırılmalıdır. Kısık ateşte yanan ocağın üzerine alınarak kıvamı koyulaşıncaya kadar kaynatılmalı ve daha sonra altı kapatılmalıdır.

Piştikten sonra içine çikolata parçaları ile tereyağı eklenmelidir.

İyice karıştırdıktan sonra sunum için hazırlanan kaselere boşaltılmalıdır.

İsteğe bağlı olarak süsleme için Hindistan cevizi veya kalan çikolata parçaları kullanılabilir.